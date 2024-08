Quem é Isabel Salgado, mãe de Carol Solberg, que faria aniversário hoje? Lembre a carreira da atleta

Nesta sexta-feira (2), Isabel Salgado, uma das maiores jogadoras de vôlei do Brasil estaria completando 64 anos. Ela faleceu no final de 2022, vítima de uma doença rara.

A ícone do voleibol é mãe de Carol Solberg, que coincidentemente entrou na quadra das Olimpíadas de Paris no mesmo dia que sua mãe faria aniversário. Nesta sexta-feira, Carol e sua dupla Bárbara Seixas venceram a dupla holandesa e avançaram na competição do vôlei de praia.

Lembre a trajetória de Isabel Salgado

Isabel fez história no esporte, tanto nas quadras quanto na areia. Natural do Rio de Janeiro, ela começou a praticar vôlei aos 11 anos, em um colégio em Ipanema. Ela não demorou a se destacar e logo começou a treinar nas categorias de base do Flamengo. Aos 16 anos, a atleta já era titular do clube e integrava a equipe juvenil do Brasil.



Com o vôlei de quadra, Isabel fez parte do time de duas edições dos Jogos Olímpicos: em 1980, em Moscou (Rússia) e 1984, em Los Angeles (EUA). Em ambas as edições, as brasileiras ficaram na quarta posição dos grupos e saíram da competição sem vitórias. Apesar dos resultados não se destacarem tanto quando comparado com os dos dias atuais, as participações apontavam o começo da afirmação da seleção feminina de voleibol.

Com seu desempenho em Moscou-1980, Isabel chamou a atenção do Modena, time italiano, e se tornou a primeira atleta de voleibol de alto nível brasileira a jogar profissionalmente no exterior.

Ao fim da carreira indoor, Isabel migrou para o vôlei de praia e teve como principal dupla Jackie Silva. Em entrevistas, ela revelou que chegou à modalidade sem nenhuma experiência. Nas areias, a atleta obteve ainda mais destaque e foi medalhista em vários mundiais. Ela foi extremamente importante para a consolidação do Brasil como potência mundial neste esporte.

Isabel Salgado morreu aos 62 anos, após ser diagnosticada com Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA). Depois de seu falecimento, diversas lendas do voleibol brasileiro prestaram condolências para ela, que era uma gigante do esporte.

Legado com os filhos

De seus cinco filhos, Pilar, Maria Clara, Carol, Pedro e Alison, apenas o último não se tornou jogador de vôlei. Em 2002, Pedro Solberg migrou do vôlei de quadra para a praia e, em 2008, foi medalhista de ouro no circuito mundial.

Já Carol Solberg e Maria Clara Salgado formaram uma dupla, e foram treinadas pela mãe no início da carreira no vôlei de praia. Mais tarde, Carol atuou ao lado de outras duplas e colecionou medalhas de ouro, prata e bronze em circuitos mundiais. Atualmente ela é estreante nas Olimpíadas de Paris e uma das melhores do mundo no esporte.

