Clube do Remo apresenta lateral Jorge como novo reforço para a Série B Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge carrega no currículo passagens por clubes do Brasil e exterior Luiz Guillherme Ramos 10.09.25 18h29 Jorge já está integrado ao elenco azulino. (Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo oficializou na manhã desta quarta-feira (10), a chegada do lateral-esquerdo Jorge. A apresentação ocorreu em coletiva de imprensa no estádio Banpará Baenão e marcou o início da trajetória do jogador de 29 anos no Leão Azul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O anúncio da contratação foi feito no último dia 2 de setembro, e desde então o atleta vinha treinando com o elenco. Jorge assinou contrato até o final de 2026, tornando-se mais uma peça importante na luta do Leão Azul por uma vaga na elite do futebol nacional. Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge carrega no currículo passagens por clubes do Brasil e exterior. Defendeu Palmeiras, Santos, Fluminense, além do Mônaco, da França, e estava sem clube desde setembro de 2024, quando encerrou vínculo com o CRB. Durante a coletiva, o lateral falou sobre sua recuperação física e sobre o momento atual da carreira. “Eu estou me sentindo muito bem fisicamente e clinicamente, depois de uma lesão grave no Fluminense. Cheguei no CRB, fui feliz em alguns jogos e, no final, segui meu caminho. Hoje me sinto bem, e o mais importante: clinicamente estou recuperado. Quando a parte da fisiologia quiser me utilizar, seja por poucos ou muitos minutos, estarei pronto”, afirmou. Jorge também explicou o período em que ficou sem clube. "Depois que saí do CRB, tive um tempo para pensar junto com minha família e meu empresário. Fui para o Rio, quis respirar um pouco, me afastar de alguns ambientes. Passei por coisas que só Deus sabe e, no Rio, junto com eles, decidi esperar o momento certo. Recebi ligações de outros clubes, mas Deus sabe os caminhos que temos a trilhar. O caminho foi aqui no Remo, que abriu as portas para mim, e sou muito grato à diretoria por ter me procurado." Relembrando a carreira, o lateral destacou conquistas e superações. "Foi no Flamengo que Deus abriu as portas para a Europa. Consegui títulos através do Mônaco. Fui muito feliz no Palmeiras, onde também conquistei títulos importantes — um dos campeonatos mais difíceis, como a Libertadores e o Brasileiro. Depois tive a infelicidade de sofrer uma lesão, mas tenho muita gratidão a Deus por ter me recuperado muito bem. Hoje, com a oportunidade de estar neste clube de grande expressão, me sinto motivado e pronto para ajudar" completa. O próximo compromisso do Remo na Série B é neste sábado (13), contra o Vila Nova, às 18h30, direto do estádio OBA. 