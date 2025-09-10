Capa Jornal Amazônia
Remo lidera audiência na Série B e influenciador fica surpreso: 'Vamos lá conhecer os caras'

Audiência em jogos do Remo no Canal Desimpedidos bate mais de 180 mil aparelhos conectados

Toguro já vestiu a camisa do Remo (Reprodução / Instagram @toguro)

O Remo é líder em público e arrecadação na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Leão também lidera a audiência do Canal Desimpedidos, plataforma que também transmite partidas do Brasileirão. O influenciador Toguro, conhecido pelos conteúdos de seguimento fitness e musculação, comentou sobre conhecer o Remo.

Em vídeo em que circula nas redes sociais, Toguro pergunta sobre a audiência do Canal Desimpedidos na Série B. O influenciador foi informado que, nos jogos do Remo no Brasileirão, bate mais de 180 mil pessoas conectadas assistindo às partidas e pensa em desembarcar em Belém para conhecer o clube: “A galera gosta de assistir o Remo? Bora lá conhecer os caras. E aí, Remo?”

Toguro vestindo a camisa do Paysandu em uma das visitas a Belém (Reprodução / Facebook / Toguro)

Toguro já gravou vídeos em seu perfil nas redes sociais com as camisas do Remo e do Paysandu. O influenciador também é dono de uma franquia de academia na capital paraense.

