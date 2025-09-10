Remo lidera audiência na Série B e influenciador fica surpreso: 'Vamos lá conhecer os caras' Audiência em jogos do Remo no Canal Desimpedidos bate mais de 180 mil aparelhos conectados O Liberal 10.09.25 17h10 Toguro já vestiu a camisa do Remo (Reprodução / Instagram @toguro) O Remo é líder em público e arrecadação na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Leão também lidera a audiência do Canal Desimpedidos, plataforma que também transmite partidas do Brasileirão. O influenciador Toguro, conhecido pelos conteúdos de seguimento fitness e musculação, comentou sobre conhecer o Remo. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em vídeo em que circula nas redes sociais, Toguro pergunta sobre a audiência do Canal Desimpedidos na Série B. O influenciador foi informado que, nos jogos do Remo no Brasileirão, bate mais de 180 mil pessoas conectadas assistindo às partidas e pensa em desembarcar em Belém para conhecer o clube: “A galera gosta de assistir o Remo? Bora lá conhecer os caras. E aí, Remo?” Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Toguro vestindo a camisa do Paysandu em uma das visitas a Belém (Reprodução / Facebook / Toguro) Toguro já gravou vídeos em seu perfil nas redes sociais com as camisas do Remo e do Paysandu. O influenciador também é dono de uma franquia de academia na capital paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Clube do Remo apresenta lateral Jorge como novo reforço para a Série B Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge carrega no currículo passagens por clubes do Brasil e exterior 10.09.25 18h29 SÉRIE B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul 10.09.25 17h16 FUTEBOL Remo lidera audiência na Série B e influenciador fica surpreso: 'Vamos lá conhecer os caras' Audiência em jogos do Remo no Canal Desimpedidos bate mais de 180 mil aparelhos conectados 10.09.25 17h10 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57