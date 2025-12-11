De olho em 2026, Remo convoca Stallone para reforçar o sub-20: 'seguimos juntos' O jovem meia-atacante com nome de protagonista chega para compor elenco azulino O Liberal 11.12.25 14h48 Stallone chega para reforçar o setor ofensivo do Remo. (Divulgação / @hugo__stallone) O Remo foi ao mercado e contratou um nome que impõe temor aos adversários: Stallone... Hugo Stallone. O novo reforço azulino tem apenas 17 anos, mas carrega um nome que é símbolo de luta e resistência. E não Leão Azul não será diferente. Hugo é mais um que chega no pacote de reforços promovidos na categoria sub-20. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O meia-atacante anunciou seu acerto com o Leão nas redes sociais, mostrando desde cedo boa desenvoltura no marketing das redes sociais. Nascido em 2008, ele chega para fortalecer o sub-20 azulino em 2026 — ano em que completará 18 e deve integrar o time que disputará competições estaduais e, possivelmente, o Brasileiro da categoria. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Antes de aterrissar em Belém, Hugo Stallone rodou por gramados cariocas. Passou pela base do Boavista, atuando no sub-16 e sub-17, e ainda teve uma rápida experiência no Flamengo. Agora, ele desembarca no Baenão com a missão de escrever seu próprio roteiro de ação e tirar o sossego dos adversários. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo sub-20 do remo futebol de base jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MERCADO Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando' Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços 12.12.25 19h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26