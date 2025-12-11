De olho em 2026, Remo convoca Stallone para reforçar o sub-20: 'seguimos juntos'

O meia-atacante anunciou seu acerto com o Leão nas redes sociais, mostrando desde cedo boa desenvoltura no marketing das redes sociais. Nascido em 2008, ele chega para fortalecer o sub-20 azulino em 2026 — ano em que completará 18 e deve integrar o time que disputará competições estaduais e, possivelmente, o Brasileiro da categoria.

Antes de aterrissar em Belém, Hugo Stallone rodou por gramados cariocas. Passou pela base do Boavista, atuando no sub-16 e sub-17, e ainda teve uma rápida experiência no Flamengo. Agora, ele desembarca no Baenão com a missão de escrever seu próprio roteiro de ação e tirar o sossego dos adversários.