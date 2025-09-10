Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia Iury Costa 10.09.25 16h15 O jogador atuou em 22 jogos pelo Remo e participou do acesso em 2024. (Samara Miranda / Remo) O lateral-direito Thalys, que fez parte do elenco do Remo no acesso da temporada passada, pode reencontrar o ex-clube neste sábado (13). Hoje no Vila Nova-GO, o jogador de 25 anos ainda não estreou com a camisa colorada e pode ter a primeira oportunidade justamente diante do Leão, às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Thalys chegou ao Remo em 2024 para a disputa da Série C, somando 22 jogos, sendo 20 como titular, até sofrer uma grave lesão na partida contra a Tombense, na quinta rodada da competição. Após recuperação, retornou aos gramados no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, quando o Leão venceu o Paysandu por 3 a 2, mas não voltou a ser utilizado. A saída do lateral já havia sido definida ainda na gestão do técnico Daniel Paulista. Com a chegada de António Oliveira, a decisão foi mantida, e o jogador foi comunicado que não faria mais parte dos planos do clube. VEJA MAIS Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás Em agosto deste ano, Thalys assinou contrato em definitivo com o Vila Nova, válido até o fim da Série B de 2025. A estreia, no entanto, pode acontecer somente neste sábado, contra o ex-clube. Na tabela, apenas três pontos separam Remo e Vila Nova. Uma vitória azulina pode recolocar a equipe no G-4, enquanto um triunfo goiano aproximaria o Tigre das primeiras posições. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo vila nova-go esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 Futebol Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) 10.09.25 12h06 PESCADOR DE ILUSÕES? Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás 09.09.25 19h46 FUTEBOL CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B 09.09.25 16h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22