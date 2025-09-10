Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão

O lateral-direito Thalys, que fez parte do elenco do Remo no acesso da temporada passada, pode reencontrar o ex-clube neste sábado (13). Hoje no Vila Nova-GO, o jogador de 25 anos ainda não estreou com a camisa colorada e pode ter a primeira oportunidade justamente diante do Leão, às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B.

Thalys chegou ao Remo em 2024 para a disputa da Série C, somando 22 jogos, sendo 20 como titular, até sofrer uma grave lesão na partida contra a Tombense, na quinta rodada da competição. Após recuperação, retornou aos gramados no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, quando o Leão venceu o Paysandu por 3 a 2, mas não voltou a ser utilizado.

A saída do lateral já havia sido definida ainda na gestão do técnico Daniel Paulista. Com a chegada de António Oliveira, a decisão foi mantida, e o jogador foi comunicado que não faria mais parte dos planos do clube.

Em agosto deste ano, Thalys assinou contrato em definitivo com o Vila Nova, válido até o fim da Série B de 2025. A estreia, no entanto, pode acontecer somente neste sábado, contra o ex-clube.

Na tabela, apenas três pontos separam Remo e Vila Nova. Uma vitória azulina pode recolocar a equipe no G-4, enquanto um triunfo goiano aproximaria o Tigre das primeiras posições.

A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)