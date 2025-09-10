Capa Jornal Amazônia
Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira

Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13)

O Liberal
fonte

Remo e Vila tem o mesmo número de vitória em confrontos diretos

Remo e Vila Nova-GO fazem o jogo do returno da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (13), em partida válida pela 26 rodada. No primeiro turno, o Leão Azul venceu por 2 a 0. Agora, as equipes voltam a se enfrentar com um retrospecto equilibrado, com o mesmo número de vitórias para cada lado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Oficialmente, Remo e Vila Nova já se enfrentaram 17 vezes, entre Campeonato Brasileiro, Copa Verde e Copa João Havelange 2000 (edição especial do Brasileirão). As equipes possuem cinco vitórias cada e sete empates no retrospecto. 

Até o confronto da sétima rodada do Brasileirão, o Leão Azul não vencia o Tigre há quase 20 anos. O último triunfo azulino havia sido na 21ª rodada da Série B de 2006. Depois disso, as equipes ficaram 14 anos sem se enfrentar e voltaram a duelar na Série C de 2020. Em seguida, disputaram a Segundona e a Copa Verde de 2021, com o Vila levando vantagem no número de vitórias. 

Foram quatro vitórias do clube colorado e dois empates até o 2 a 0 no Mangueirão, em maio deste ano. Contudo, em 2021, o Remo conquistou o seu primeiro título da Copa Verde em cima do Vila Nova. Na ocasião, a disputa foi para os pênaltis, e a equipe azulina venceu por 4 a 2.

A conquista foi uma "revanche" após o Leão Azul ter perdido o título da Série C para o Tigre em 2020. Naquele ano, o Vila venceu as duas partidas, com direito a goleada por 5 a 1 no jogo de ida, e ficou com a taça.

Agora, as equipes se reencontram no Campeonato Brasileiro, sonhando com o acesso à Série A.

O Remo ocupa a quarta posição da tabela, com 38 pontos. Se vencer fora de casa, o time de António Oliveira pode ficar ainda mais próximo do G-4. Já o Vila é o 10º colocado, com 35 pontos. Uma vitória em casa pode deixar o clube mais bem posicionado na classificação.

A partida ocorre às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia. O jogo terá transmissão Lance a Lance em O Liberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Confira o retrospecto entre Remo x Vila Nova-GO

Vila Nova 2x1 Remo - Série A - 30/09/1979
Vila Nova 2x2 Remo - Série B - 08/08/1999
Remo 1x0 Vila - Copa João Havelange - 10/09/2000
Vila Nova 1x2 Remo - Série B - 19/10/2002
Remo 0x0 Vila Nova - Série B - 31/05/2003
Remo 1x1 Vila Nova - Série B - 19/06/2004
Vila Nova 1x2 Remo - Série B - 22/04/2006
Remo 4x1 Vila Nova - Série B -  04/09/2006 
Remo 0x0 Vila Nova - Série C -  30/08/2020
Vila Nova 0x0 Remo - Série C -  01/11/2020
Vila Nova 5x1 Remo - Série C -  23/01/2021 
Remo 2x3 Vila Nova - Série C -  30/01/2021 
Remo 0x1 Vila Nova - Série B -  08/07/2021 
Vila Nova 1x0 Remo - Série B -  08/10/2021
Remo 2 x 0 Vila Nova - Série B - 14/05/2025 
Remo 0-x 0 Vila Nova (4-2 Pen.) - Copa Verde 2021 - 11/12/2021
Vila Nova 0 x 0 - Remo - Copa Verde 2021 - 08/12/2021

