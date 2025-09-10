Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) O Liberal 10.09.25 12h06 Remo e Vila tem o mesmo número de vitória em confrontos diretos (Igor Mota / O Liberal) Remo e Vila Nova-GO fazem o jogo do returno da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (13), em partida válida pela 26 rodada. No primeiro turno, o Leão Azul venceu por 2 a 0. Agora, as equipes voltam a se enfrentar com um retrospecto equilibrado, com o mesmo número de vitórias para cada lado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Oficialmente, Remo e Vila Nova já se enfrentaram 17 vezes, entre Campeonato Brasileiro, Copa Verde e Copa João Havelange 2000 (edição especial do Brasileirão). As equipes possuem cinco vitórias cada e sete empates no retrospecto. Até o confronto da sétima rodada do Brasileirão, o Leão Azul não vencia o Tigre há quase 20 anos. O último triunfo azulino havia sido na 21ª rodada da Série B de 2006. Depois disso, as equipes ficaram 14 anos sem se enfrentar e voltaram a duelar na Série C de 2020. Em seguida, disputaram a Segundona e a Copa Verde de 2021, com o Vila levando vantagem no número de vitórias. VEJA MAIS Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás Foram quatro vitórias do clube colorado e dois empates até o 2 a 0 no Mangueirão, em maio deste ano. Contudo, em 2021, o Remo conquistou o seu primeiro título da Copa Verde em cima do Vila Nova. Na ocasião, a disputa foi para os pênaltis, e a equipe azulina venceu por 4 a 2. A conquista foi uma "revanche" após o Leão Azul ter perdido o título da Série C para o Tigre em 2020. Naquele ano, o Vila venceu as duas partidas, com direito a goleada por 5 a 1 no jogo de ida, e ficou com a taça. Agora, as equipes se reencontram no Campeonato Brasileiro, sonhando com o acesso à Série A. O Remo ocupa a quarta posição da tabela, com 38 pontos. Se vencer fora de casa, o time de António Oliveira pode ficar ainda mais próximo do G-4. Já o Vila é o 10º colocado, com 35 pontos. Uma vitória em casa pode deixar o clube mais bem posicionado na classificação. A partida ocorre às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia. O jogo terá transmissão Lance a Lance em O Liberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Confira o retrospecto entre Remo x Vila Nova-GO Vila Nova 2x1 Remo - Série A - 30/09/1979 Vila Nova 2x2 Remo - Série B - 08/08/1999 Remo 1x0 Vila - Copa João Havelange - 10/09/2000 Vila Nova 1x2 Remo - Série B - 19/10/2002 Remo 0x0 Vila Nova - Série B - 31/05/2003 Remo 1x1 Vila Nova - Série B - 19/06/2004 Vila Nova 1x2 Remo - Série B - 22/04/2006 Remo 4x1 Vila Nova - Série B - 04/09/2006 Remo 0x0 Vila Nova - Série C - 30/08/2020 Vila Nova 0x0 Remo - Série C - 01/11/2020 Vila Nova 5x1 Remo - Série C - 23/01/2021 Remo 2x3 Vila Nova - Série C - 30/01/2021 Remo 0x1 Vila Nova - Série B - 08/07/2021 Vila Nova 1x0 Remo - Série B - 08/10/2021 Remo 2 x 0 Vila Nova - Série B - 14/05/2025 Remo 0-x 0 Vila Nova (4-2 Pen.) - Copa Verde 2021 - 11/12/2021 Vila Nova 0 x 0 - Remo - Copa Verde 2021 - 08/12/2021 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) 10.09.25 12h06 PESCADOR DE ILUSÕES? Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás 09.09.25 19h46 FUTEBOL CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B 09.09.25 16h12 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57