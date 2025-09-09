Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira

Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B

Fábio Will
fonte

Partida do leão sofreu alteração na tabela (Reprodução / Instagram @clubedoremo @regissalmazzo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a mudança de horário da partida do Remo na Série B. A entidade que comanda o futebol nacional informou que o jogo entre Remo x CRB-AL, marcado para o dia 28 de setembro (domingo), no Mangueirão, mudou de horário, saindo das 20h30 para às 18h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com o documento emitido pela CBF, a mudança de horário ocorreu após solicitação da emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo está na luta por uma das vagas da Série A para o mano que vem. O clube paraense atualmente é o 5º colocado na classificação com 38 pontos, três a menos que a Chapecoense-SC, primeira equipe dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional, porém, mesmo que o Leão vença seu próximo compromisso e a Chape tropece, o clube paraense não entra no G4 nesta rodada, já que a Chape possui um número de vitórias maior o Remo.

VEJA MAIS

image Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela
Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso

image Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela
Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso

image Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante
Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

Essa partida contra o CRB-AL, marca o retorno do Remo ao Mangueirão, após dois jogos fora de Belém.  Atuando ao lado do torcedor, o clube paraense vem deixando a desejar, principalmente no comando do técnico António Oliveira, que teve sua permanência bastante contestada pela torcida azulina.

O próximo compromisso do Remo na Série B está marcado para o sábado (13), às 18h30, contra o Vila Nova-GO, no Estádio OBA, na cidade de Goiânia (GO). O clube azulino vem de vitória na última rodada, quando venceu o Amazonas-AM, fora de casam pelo placar de 3 a 1 e renovou a confiança do grupo e dos torcedores na busca pelo tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira

Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B

09.09.25 16h12

Futebol

Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção

Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado

09.09.25 11h14

Futebol

Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela

Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso

09.09.25 9h59

Futebol

Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século

Os dois gols marcados na vitória sobre o Amazonas contribuíram decisivamente para manter o camisa 32 no topo da Segundona

08.09.25 17h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPORTE

Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu

Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8

09.09.25 1h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

09.09.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 12h00

Futebol

Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção

Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado

09.09.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda