CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a mudança de horário da partida do Remo na Série B. A entidade que comanda o futebol nacional informou que o jogo entre Remo x CRB-AL, marcado para o dia 28 de setembro (domingo), no Mangueirão, mudou de horário, saindo das 20h30 para às 18h.

De acordo com o documento emitido pela CBF, a mudança de horário ocorreu após solicitação da emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo está na luta por uma das vagas da Série A para o mano que vem. O clube paraense atualmente é o 5º colocado na classificação com 38 pontos, três a menos que a Chapecoense-SC, primeira equipe dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional, porém, mesmo que o Leão vença seu próximo compromisso e a Chape tropece, o clube paraense não entra no G4 nesta rodada, já que a Chape possui um número de vitórias maior o Remo.

Essa partida contra o CRB-AL, marca o retorno do Remo ao Mangueirão, após dois jogos fora de Belém. Atuando ao lado do torcedor, o clube paraense vem deixando a desejar, principalmente no comando do técnico António Oliveira, que teve sua permanência bastante contestada pela torcida azulina.

O próximo compromisso do Remo na Série B está marcado para o sábado (13), às 18h30, contra o Vila Nova-GO, no Estádio OBA, na cidade de Goiânia (GO). O clube azulino vem de vitória na última rodada, quando venceu o Amazonas-AM, fora de casam pelo placar de 3 a 1 e renovou a confiança do grupo e dos torcedores na busca pelo tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.