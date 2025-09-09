CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B Fábio Will 09.09.25 16h12 Partida do leão sofreu alteração na tabela (Reprodução / Instagram @clubedoremo @regissalmazzo) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a mudança de horário da partida do Remo na Série B. A entidade que comanda o futebol nacional informou que o jogo entre Remo x CRB-AL, marcado para o dia 28 de setembro (domingo), no Mangueirão, mudou de horário, saindo das 20h30 para às 18h. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com o documento emitido pela CBF, a mudança de horário ocorreu após solicitação da emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo está na luta por uma das vagas da Série A para o mano que vem. O clube paraense atualmente é o 5º colocado na classificação com 38 pontos, três a menos que a Chapecoense-SC, primeira equipe dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional, porém, mesmo que o Leão vença seu próximo compromisso e a Chape tropece, o clube paraense não entra no G4 nesta rodada, já que a Chape possui um número de vitórias maior o Remo. VEJA MAIS Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa Essa partida contra o CRB-AL, marca o retorno do Remo ao Mangueirão, após dois jogos fora de Belém. Atuando ao lado do torcedor, o clube paraense vem deixando a desejar, principalmente no comando do técnico António Oliveira, que teve sua permanência bastante contestada pela torcida azulina. O próximo compromisso do Remo na Série B está marcado para o sábado (13), às 18h30, contra o Vila Nova-GO, no Estádio OBA, na cidade de Goiânia (GO). O clube azulino vem de vitória na última rodada, quando venceu o Amazonas-AM, fora de casam pelo placar de 3 a 1 e renovou a confiança do grupo e dos torcedores na busca pelo tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B 09.09.25 16h12 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59 Futebol Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século Os dois gols marcados na vitória sobre o Amazonas contribuíram decisivamente para manter o camisa 32 no topo da Segundona 08.09.25 17h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14