Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante

Bastante criticado pelo baixo rendimento do time, especialmente dentro de casa, o treinador do Remo, António Oliveira, está invicto jogando como visitante na Série B. Na última sexta-feira (5), diante do Amazonas-AM, o técnico conquistou a sua terceira vitória longe de Belém, o que aumentou seu aproveitamento em duelos sem o mando de campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Desde que assumiu o Remo, na 13ª rodada do campeonato, o técnico português já fez seis partidas fora de casa, conquistou três vitórias e três empates, o que lhe rendeu um aproveitamento de mais de 83% dos pontos disputados.

Antes disso, o aproveitamento do Leão Azul como visitante era de pouco mais de 22%. Em seis jogos, o clube empatou quatro e perdeu dois.

VEJA MAIS

Contudo, apesar dos resultados satisfatórios sem o mando de campo, o cenário muda completamente quando se analisam os jogos em Belém. O treinador estreou na equipe com uma derrota no clássico Re-Pa, teve dois empates, uma vitória sobre o Avaí-SC e amargou duas derrotas seguidas diante da torcida azulina.

Esses resultados fizeram com que o treinador balançasse no cargo e quase deixasse o time. Mas, com o apoio de Marcos Braz, o português seguiu no Remo.

Na coletiva após o jogo contra o Amazonas, António reconheceu que precisa melhorar o desempenho em jogos diante da torcida. "É evidente que nós temos que melhorar o nosso aproveitamento dentro de casa e nós temos essa consciência. Mas, no último jogo [contra o Criciúma], a equipe fez um grande jogo de futebol, é evidente que não foi eficaz", disse o técnico.

Mesmo com a oscilação no desempenho, o Remo segue na parte de cima da tabela. Atualmente, o clube azulino está na quinta posição, com 38 pontos, três a menos que a Chapecoense-SC, quarto colocado na classificação, e ainda sonha com o acesso à Série A.

Na próxima rodada, a equipe de António Oliveira vai embalada para o duelo contra o Vila Nova-GO, que ocorre no sábado (13), em Goiânia.