Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante

Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

O Liberal
fonte

Português ainda não perdeu fora de casa (Samara Miranda / Remo)

Bastante criticado pelo baixo rendimento do time, especialmente dentro de casa, o treinador do Remo, António Oliveira, está invicto jogando como visitante na Série B. Na última sexta-feira (5), diante do Amazonas-AM, o técnico conquistou a sua terceira vitória longe de Belém, o que aumentou seu aproveitamento em duelos sem o mando de campo. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Desde que assumiu o Remo, na 13ª rodada do campeonato, o técnico português já fez seis partidas fora de casa, conquistou três vitórias e três empates, o que lhe rendeu um aproveitamento de mais de 83% dos pontos disputados.

Antes disso, o aproveitamento do Leão Azul como visitante era de pouco mais de 22%. Em seis jogos, o clube empatou quatro e perdeu dois.

VEJA MAIS 

image António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa
Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM

image Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados
Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira

image Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B
Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato

Contudo, apesar dos resultados satisfatórios sem o mando de campo, o cenário muda completamente quando se analisam os jogos em Belém. O treinador estreou na equipe com uma derrota no clássico Re-Pa, teve dois empates, uma vitória sobre o Avaí-SC e amargou duas derrotas seguidas diante da torcida azulina.

Esses resultados fizeram com que o treinador balançasse no cargo e quase deixasse o time. Mas, com o apoio de Marcos Braz, o português seguiu no Remo.

Na coletiva após o jogo contra o Amazonas, António reconheceu que precisa melhorar o desempenho em jogos diante da torcida. "É evidente que nós temos que melhorar o nosso aproveitamento dentro de casa e nós temos essa consciência. Mas, no último jogo [contra o Criciúma], a equipe fez um grande jogo de futebol, é evidente que não foi eficaz", disse o técnico.

Mesmo com a oscilação no desempenho, o Remo segue na parte de cima da tabela. Atualmente, o clube azulino está na quinta posição, com 38 pontos, três a menos que a Chapecoense-SC, quarto colocado na classificação, e ainda sonha com o acesso à Série A.

Na próxima rodada, a equipe de António Oliveira vai embalada para o duelo contra o Vila Nova-GO, que ocorre no sábado (13), em Goiânia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

série b

antónio oliveira
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante

Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

08.09.25 12h16

Futebol

VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras

Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro

08.09.25 11h56

CLUBE DO REMO

Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados

Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira

07.09.25 8h30

Futebol

Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B

Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato

06.09.25 14h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vai voltar?

Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela'

Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9)

08.09.25 10h05

Futebol

Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém

Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos

08.09.25 10h18

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

08.09.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa

Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda