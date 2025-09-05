Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B

O Clube do Remo venceu o Amazonas nesta sexta-feira (5) no estádio Carlos Zamith, em Manaus, em partida válida pela 25° rodada da Série B. A vitória por 3 a 1, não só diminuiu a pressão em cima do técnico António Oliveira, como também recolocou o time azulino na briga por uma vaga no G-4 da Série B.

Em uma partida de pressão do time da casa, a equipe azulina resistiu bem a pressão. Pedro Rocha mais uma vez o foi protagonista do jogo e com dois belos gols. O atacante Marrony marcou o terceiro do time azulino nos acréscimos para confirmar a vitória.

Com a vitória, o Leão chega a 38 pontos, um ponto a menos que o Criciúma, quarto colocado da competição. O retorno ao G-4 pode acontecer logo na próxima rodada, quando o Remo enfrenta o Vila Nova, no próximo sábado (13) em Goiânia.

Vitória alivia pressão em cima do time (Foto: Raul Martins/Ascom Remo)

Primeiro Tempo

O jogo começou com o Amazonas pressionando o Remo em seu campo de defesa. Sem conseguir dominar as ações nos minutos iniciais, o Leão Azul sofreu com a intensidade do adversário. Logo aos quatro minutos, os mandantes criaram a primeira grande chance: após cobrança de falta de Luan Silva, o lateral Fabiano finalizou com perigo.

Com mais posse de bola, o Amazonas manteve o controle da partida durante boa parte da etapa inicial, enquanto o Remo buscava aproveitar algum erro do rival. Apesar do volume de jogo, a defesa azulina se mostrou eficiente e impediu que os amazonenses criassem oportunidades claras de gol.

Quando tinha a bola, o Remo também não conseguia ser efetivo. Muitos ataques foram quebrados por erros de passe, principalmente de Diego Hernández e Jaderson. Nos momentos em que o Leão se aproximava do ataque, o Amazonas fazia faltas para interromper as jogadas e frear o ritmo azulino.

Com o passar do tempo, o Remo foi se soltando e equilibrou a posse. Pressionando o adversário em seu campo, o Leão encontrou espaço e conseguiu abrir o placar aos 24 minutos: Nico Ferreira foi derrubado na entrada da área, e na cobrança de falta, Pedro Rocha acertou um belo chute para colocar o Remo em vantagem.

Pedro Rocha marcou duas vezes e se isolou na artilharia (Foto: Raul Martins/Ascom Remo)

Segundo Tempo

O Amazonas voltou do intervalo pressionando e fez quatro mudanças de uma só vez. A equipe mandante apostava em bolas longas e cruzamentos para tentar o empate. No entanto, a pressão inicial durou pouco, e com o Remo recuado, o jogo perdeu intensidade.

As alterações do técnico António Oliveira surtiram efeito, e o Leão Azul voltou a ter a posse de bola. Aos 21 minutos, Nicolás Ferreira achou Pedro Rocha em profundidade. O atacante driblou o goleiro e marcou o segundo gol da partida, ampliando a vantagem azulina.

Com o 2 a 0 no placar, o Amazonas se lançou ao ataque, mas esbarrou em erros de passe e no bom posicionamento da defesa azulina, liderada por Reynaldo. O Remo, por sua vez, aproveitava os espaços para contra-atacar.

Nos minutos finais, o time da casa conseguiu diminuir. Aos 44 minutos, Domingos cruzou da direita e Luan Silva apareceu para cabecear, fazendo 2 a 1. O gol incendiou a torcida amazonense, que empurrou o time nos acréscimos, mas o Remo segurou a pressão e nos acréscimos, Marrony marcou o terceiro e matou o jogo.

Ficha Técnica

Local: Estádio Carlos Zamith – Manaus (AM)

Dia: 05.09.2025

Horário: 17h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Deniel Luís Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Gols: Pedro Rocha 2 e Marrony (Remo); Luan Silva (Amazonas)

Cartões Amarelos: Caio Vinicius, Pavani (Remo)

Larry Vásquez, Erick Varão (Amazonas)

Amazonas: João Lopes, Léo Coelho , Larry Vásquez (Joaquín Torres), Santiago Vieira e Fabiano (Guilherme Xavier); Kevin Ramírez, Rafael Tavares, Luan Silva; Henrique Almeida (Robertinho), Erick Varão (Iverton) e Gabriel Domingos. Técnico; Márcio Zanardi.



Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos; Klaus, Reynaldo e Sávio (Alan Rodriguez); Caio Vinícius, Jaderson (Pavani) e Diego Hernández (João Pedro); Pedro Rocha, Nico e Eduardo Melo (Régis). Técnico: António Oliveira.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)