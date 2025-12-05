Capa Jornal Amazônia
Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior

Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação

O Liberal
fonte

Equipe que jogou contra o São Paulo, na primeira rodada (Remo)

O Remo volta a campo na tarde de hoje, às 18h, no estádio do Canindé, para enfrentar o Red Bull Bragantino pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior. A partida é decisiva para as pretensões do clube paraense na competição, já que a equipe estreou com derrota diante do São Paulo e agora precisa somar pontos para seguir sonhando com a classificação no grupo C.

Na primeira rodada, o Remo foi superado por 5 a 0 pelo São Paulo, um dos principais favoritos ao título e referência na formação de jogadoras de base. O jogo marcou a estreia azulina na competição nacional, que reúne clubes do País inteiro e tem ganhado relevância como vitrine para atletas jovens de todo o Brasil. A equipe paraense tenta agora ajustar seu desempenho e buscar recuperação diante de mais um adversário de alto nível.

O Red Bull Bragantino também aparece como uma das forças do grupo, com investimento contínuo nas categorias de base e participação regular em competições femininas nacionais. Para o Remo, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação. O líder do grupo garante vaga na fase seguinte, assim como os três melhores segundos colocados.

A comissão técnica azulina busca correções após a estreia, com foco no sistema defensivo e no ajuste das linhas de marcação, pontos explorados pelo São Paulo na partida anterior. O desempenho coletivo será determinante para equilibrar o jogo contra o Bragantino, que costuma ter ritmo intenso e boa movimentação no setor ofensivo.

O Remo fecha sua participação na fase de grupos contra o América-MG, outro clube com histórico de formação competitivo. Para chegar à rodada final em condições de disputa, a vitória neste sábado é tratada como essencial. A equipe paraense tenta transformar o revés da estreia em motivação para reagir na competição e manter vivo o objetivo de avançar na Copinha feminina.

Palavras-chave

remo

copa são paulo de futebol junior 2025
Remo
