Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação O Liberal 05.12.25 18h48 Equipe que jogou contra o São Paulo, na primeira rodada (Remo) O Remo volta a campo na tarde de hoje, às 18h, no estádio do Canindé, para enfrentar o Red Bull Bragantino pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior. A partida é decisiva para as pretensões do clube paraense na competição, já que a equipe estreou com derrota diante do São Paulo e agora precisa somar pontos para seguir sonhando com a classificação no grupo C. VEJA MAIS Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo São Paulo x Atlético: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Brasil Sub-20 São Paulo e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Na primeira rodada, o Remo foi superado por 5 a 0 pelo São Paulo, um dos principais favoritos ao título e referência na formação de jogadoras de base. O jogo marcou a estreia azulina na competição nacional, que reúne clubes do País inteiro e tem ganhado relevância como vitrine para atletas jovens de todo o Brasil. A equipe paraense tenta agora ajustar seu desempenho e buscar recuperação diante de mais um adversário de alto nível. O Red Bull Bragantino também aparece como uma das forças do grupo, com investimento contínuo nas categorias de base e participação regular em competições femininas nacionais. Para o Remo, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação. O líder do grupo garante vaga na fase seguinte, assim como os três melhores segundos colocados. A comissão técnica azulina busca correções após a estreia, com foco no sistema defensivo e no ajuste das linhas de marcação, pontos explorados pelo São Paulo na partida anterior. O desempenho coletivo será determinante para equilibrar o jogo contra o Bragantino, que costuma ter ritmo intenso e boa movimentação no setor ofensivo. O Remo fecha sua participação na fase de grupos contra o América-MG, outro clube com histórico de formação competitivo. Para chegar à rodada final em condições de disputa, a vitória neste sábado é tratada como essencial. A equipe paraense tenta transformar o revés da estreia em motivação para reagir na competição e manter vivo o objetivo de avançar na Copinha feminina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo copa são paulo de futebol junior 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEOAS! Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação 05.12.25 18h48 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34