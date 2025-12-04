São Paulo x Atlético: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Brasil Sub-20

São Paulo x Atlético-MG disputam hoje, quinta-feira (04/12), a volta das semifinais da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir São Paulo x Atlético ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda rodada, o São Paulo goleou o Operário (AC) por 8 a 0. Já nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Grêmio, com empate de 1 a 1 e vitória de 1 a 0; e o Fortaleza após vitória de 2 a 0 e derrota de 1 a 0.

Já Atlético venceu Real Brasília por 3 a 0 na segunda rodada. Em seguida, a equipe superou o Flamengo nos pênaltis, após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de mesmo placar; e o Sport Recife após empate de 1 a 1 e vitória de 2 a 1.

A partida de ida entre São Paulo e Atlético Mineiro terminou com a vitória do time mineiro por 1 a 0.

São Paulo x Atlético MG: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Alisson, Pablo Maia, Luan e Patryck; Lucas Moura e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo.

Galo: Éverson; Natanael, Román, Vítor Hugo e Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Reinier, Biel e Júnior Santos. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético Mineiro

Copa do Brasil Sub-20 2025

Local: Estádio Cícero Pompeu Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 16h