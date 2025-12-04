São Paulo x Atlético: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Brasil Sub-20 São Paulo e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 04.12.25 15h00 O Galo venceu a partida de ida contra o São Paulo por 1 a 0 (Daniela Veiga/ Atlético) São Paulo x Atlético-MG disputam hoje, quinta-feira (04/12), a volta das semifinais da Copa do Brasil 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir São Paulo x Atlético ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda rodada, o São Paulo goleou o Operário (AC) por 8 a 0. Já nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Grêmio, com empate de 1 a 1 e vitória de 1 a 0; e o Fortaleza após vitória de 2 a 0 e derrota de 1 a 0. Já Atlético venceu Real Brasília por 3 a 0 na segunda rodada. Em seguida, a equipe superou o Flamengo nos pênaltis, após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de mesmo placar; e o Sport Recife após empate de 1 a 1 e vitória de 2 a 1. A partida de ida entre São Paulo e Atlético Mineiro terminou com a vitória do time mineiro por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira São Paulo x Atlético MG: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Alisson, Pablo Maia, Luan e Patryck; Lucas Moura e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo. Galo: Éverson; Natanael, Román, Vítor Hugo e Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Reinier, Biel e Júnior Santos. Técnico: Cuca. FICHA TÉCNICA São Paulo x Atlético Mineiro Copa do Brasil Sub-20 2025 Local: Estádio Cícero Pompeu Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG São Paulo jogos de hoje copa do brasil sub-20 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão Cruzeiro e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.12.25 18h30 Futebol Santa Rosa aposta na experiência de Samuel Cândido para comandar o futebol em 2026 O treinador foi anunciado nesta quinta-feira, devendo trabalhar também na montagem do elenco 04.12.25 17h08 Copa da Itália Lazio x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia Lazio e Milan jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.12.25 16h00 Copa do Brasil Sub 20 São Paulo x Atlético: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Brasil Sub-20 São Paulo e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 04.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37