Bologna x Parma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia Bologna e Parma jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.12.25 13h00 Bologna soma 13 pontos a mais que o Parma no Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en) Bologna x Parma disputam hoje, quinta-feira (04/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bologna x Parma ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bologna é o 6° colocado do Campeonato Italiano e acumula 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 22 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Parma está em 17° lugar com 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira Bologna x Parma: prováveis escalações Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano. Parma: Guaita; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Cremaschi, Lovik; Oristanio, Almqvist; Pellegrino. Técnico: Carlos Cuesta. FICHA TÉCNICA Bologna x Parma Coppa Italia Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna, Itália Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 14h