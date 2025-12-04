Bologna x Parma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia

Bologna x Parma disputam hoje, quinta-feira (04/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Parma ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bologna é o 6° colocado do Campeonato Italiano e acumula 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 22 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Parma está em 17° lugar com 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Bologna x Parma: prováveis escalações

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.

Parma: Guaita; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Cremaschi, Lovik; Oristanio, Almqvist; Pellegrino. Técnico: Carlos Cuesta.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Parma

Coppa Italia

Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna, Itália

Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 14h