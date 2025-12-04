Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bologna x Parma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia

Bologna e Parma jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Bologna soma 13 pontos a mais que o Parma no Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en)

Bologna x Parma disputam hoje, quinta-feira (04/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Parma ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bologna é o 6° colocado do Campeonato Italiano e acumula 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 22 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Parma está em 17° lugar com 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira

Bologna x Parma: prováveis escalações

BolognaRavaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.

Parma: Guaita; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Cremaschi, Lovik; Oristanio, Almqvist; Pellegrino. Técnico: Carlos Cuesta.

FICHA TÉCNICA
Bologna x Parma
Coppa Italia
Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna, Itália
Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 14h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bologna

Parma

Coppa Italia 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

04.12.25 18h30

Futebol

Santa Rosa aposta na experiência de Samuel Cândido para comandar o futebol em 2026

O treinador foi anunciado nesta quinta-feira, devendo trabalhar também na montagem do elenco

04.12.25 17h08

Copa da Itália

Lazio x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia

Lazio e Milan jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

04.12.25 16h00

Copa do Brasil Sub 20

São Paulo x Atlético: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Brasil Sub-20

São Paulo e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

04.12.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Fórmula 1

F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

04.12.25 23h13

Brasileirão

Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras

Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances

04.12.25 22h08

Troca de Leões

Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin

27.06.25 13h38

VEM AÍ?

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025

23.05.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda