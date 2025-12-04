Temporada vitoriosa do Flamengo impulsiona procura por mantos e produtos oficiais em Belém

O desempenho do Flamengo, que acaba de ganhar o Brasileirão na 37ª rodada, no embate contra o Ceará, movimentou não somente os estádios, mas também o mercado de torcedores rubro-negros. Em Belém, lojas oficiais do time registraram um aumento expressivo na procura por produtos do clube durante a temporada. Segundo José Francisco Fernandes, proprietário de 12 unidades no Pará e Amapá, 2025 foi “um ano épico”, marcado por alta demanda, lançamento de coleções especiais e resultados que impulsionaram o consumo dos torcedores.

Supercopa no Mangueirão impulsionou a temporada

O proprietário afirma que o comércio começou a ser aquecido logo em janeiro, com a conquista da Supercopa do Brasil, que aconteceu no Estádio Mangueirão, na capital paraense. O título atraiu mais torcedores às lojas e colocou Belém entre as duas praças com melhor desempenho em vendas no país naquele mês. Para José Fernandes, esse primeiro impulsionamento se estendeu por toda a temporada. “O movimento apresentou crescimento consistente em comparação aos anos anteriores, impulsionado pelo excelente momento esportivo e midiático do Flamengo”, afirma.

O impacto se refletiu diretamente nas vendas. A rede registrou aumento de 25% em relação a 2024, impulsionada pela boa campanha no Mundial de Clubes, pelas contratações internacionais e pela disputa simultânea de títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. “A torcida vive do momento do clube”, reforça o empresário.

Itens mais procurados e novas coleções

Itens mais procurados do Flamengo são de novas coleções (Thiago Gomes/ O Liberal)

Entre os itens mais procurados, os mantos oficiais dominaram as vendas. As camisas 1 e 2 seguiram na liderança, mas o destaque da temporada ficou para o Manto 3, que, segundo José Fernandes, foi eleito pelo New York Times como o uniforme mais bonito do mundo. Modelos de treino também tiveram forte saída, especialmente a coleção inspirada nas cores de Remo e Paysandu, que conquistou o público paraense pela identificação regional.

A temporada também foi marcada por uma série de novidades lançadas pelo clube. Segundo Fernandes, o rubro-negro manteve um ritmo constante de lançamentos. “Praticamente todo mês tem novidade para a Nação”, afirma. Entre os produtos mais celebrados estão as camisas comemorativas e limitadas, como Pherusa, Black Zico, Consciência Negra e a linha LifeStyle. Além disso, o sucesso de De Arrascaeta com a camisa 10 turbinou as vendas, colocando o uruguaio entre os seis jogadores que mais comercializaram camisas no mundo, à frente até de Cristiano Ronaldo.

Expectativa para 2026

O portfólio ampliado também contou com novos fornecedores e acessórios licenciados, garantindo exclusividade e variedade para os torcedores ao longo do ano.

Para 2026, a expectativa é de continuidade no crescimento. A previsão considera tanto o desempenho esportivo quanto particularidades do mercado local. Fernandes acredita que o acesso do Remo deve movimentar ainda mais o cenário esportivo no Estado, influenciando o fluxo das lojas oficiais em Belém e no interior. “Temos expectativa de um ano bem positivo e diferente”, diz. A rede já mira expansão e fortalecimento em municípios estratégicos, como Marabá, Parauapebas e Santarém, além de Macapá.

Com unidades distribuídas “nos quatro cantos da capital”, o empresário resume 2025 como uma temporada marcada pela união entre resultados esportivos, força da marca Flamengo e a fidelidade dos torcedores, que transformaram cada lançamento e cada título em mais um capítulo de consumo e paixão rubro-negra.