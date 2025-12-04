Temporada vitoriosa do Flamengo impulsiona procura por mantos e produtos oficiais em Belém Entre os itens mais procurados, os mantos oficiais dominaram as vendas Laura Serejo 04.12.25 11h35 Lojas do Flamengo tem vendas aquecidas após o título (Thiago Gomes/ O Liberal) O desempenho do Flamengo, que acaba de ganhar o Brasileirão na 37ª rodada, no embate contra o Ceará, movimentou não somente os estádios, mas também o mercado de torcedores rubro-negros. Em Belém, lojas oficiais do time registraram um aumento expressivo na procura por produtos do clube durante a temporada. Segundo José Francisco Fernandes, proprietário de 12 unidades no Pará e Amapá, 2025 foi “um ano épico”, marcado por alta demanda, lançamento de coleções especiais e resultados que impulsionaram o consumo dos torcedores. Supercopa no Mangueirão impulsionou a temporada O proprietário afirma que o comércio começou a ser aquecido logo em janeiro, com a conquista da Supercopa do Brasil, que aconteceu no Estádio Mangueirão, na capital paraense. O título atraiu mais torcedores às lojas e colocou Belém entre as duas praças com melhor desempenho em vendas no país naquele mês. Para José Fernandes, esse primeiro impulsionamento se estendeu por toda a temporada. “O movimento apresentou crescimento consistente em comparação aos anos anteriores, impulsionado pelo excelente momento esportivo e midiático do Flamengo”, afirma. O impacto se refletiu diretamente nas vendas. A rede registrou aumento de 25% em relação a 2024, impulsionada pela boa campanha no Mundial de Clubes, pelas contratações internacionais e pela disputa simultânea de títulos importantes, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. “A torcida vive do momento do clube”, reforça o empresário. Itens mais procurados e novas coleções Itens mais procurados do Flamengo são de novas coleções (Thiago Gomes/ O Liberal) Entre os itens mais procurados, os mantos oficiais dominaram as vendas. As camisas 1 e 2 seguiram na liderança, mas o destaque da temporada ficou para o Manto 3, que, segundo José Fernandes, foi eleito pelo New York Times como o uniforme mais bonito do mundo. Modelos de treino também tiveram forte saída, especialmente a coleção inspirada nas cores de Remo e Paysandu, que conquistou o público paraense pela identificação regional. A temporada também foi marcada por uma série de novidades lançadas pelo clube. Segundo Fernandes, o rubro-negro manteve um ritmo constante de lançamentos. “Praticamente todo mês tem novidade para a Nação”, afirma. Entre os produtos mais celebrados estão as camisas comemorativas e limitadas, como Pherusa, Black Zico, Consciência Negra e a linha LifeStyle. Além disso, o sucesso de De Arrascaeta com a camisa 10 turbinou as vendas, colocando o uruguaio entre os seis jogadores que mais comercializaram camisas no mundo, à frente até de Cristiano Ronaldo. Expectativa para 2026 O portfólio ampliado também contou com novos fornecedores e acessórios licenciados, garantindo exclusividade e variedade para os torcedores ao longo do ano. Para 2026, a expectativa é de continuidade no crescimento. A previsão considera tanto o desempenho esportivo quanto particularidades do mercado local. Fernandes acredita que o acesso do Remo deve movimentar ainda mais o cenário esportivo no Estado, influenciando o fluxo das lojas oficiais em Belém e no interior. “Temos expectativa de um ano bem positivo e diferente”, diz. A rede já mira expansão e fortalecimento em municípios estratégicos, como Marabá, Parauapebas e Santarém, além de Macapá. Com unidades distribuídas “nos quatro cantos da capital”, o empresário resume 2025 como uma temporada marcada pela união entre resultados esportivos, força da marca Flamengo e a fidelidade dos torcedores, que transformaram cada lançamento e cada título em mais um capítulo de consumo e paixão rubro-negra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão Cruzeiro e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.12.25 18h30 Futebol Santa Rosa aposta na experiência de Samuel Cândido para comandar o futebol em 2026 O treinador foi anunciado nesta quinta-feira, devendo trabalhar também na montagem do elenco 04.12.25 17h08 Copa da Itália Lazio x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia Lazio e Milan jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.12.25 16h00 Copa do Brasil Sub 20 São Paulo x Atlético: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Brasil Sub-20 São Paulo e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 04.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37