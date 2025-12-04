Embaixada 'Fla Fla de Belém' celebra título do Brasileirão e relembra momentos marcantes da campanha

Na última quarta-feira (3), o Flamengo conquistou o título de campeão do Brasileirão pela 9ª vez, durante a 37ª rodada do campeonato, contra o Ceará. Em Belém, a comemoração começou antes mesmo do apito final. A Embaixada Fla Fla de Belém, criada em 1979 e reconhecida pela atuação intensa no Pará, acompanhou toda a campanha reunindo torcedores e reforçando a força do clube fora do Rio. Para os torcedores, o título coroa um ano de grandes encontros, recordes de mobilização e memórias que permanecerão como algumas das mais marcantes da história local.

Durante a campanha, a torcida acompanhou de ponta a ponta todos os jogos do time rubro-negro. Nos jogos, faixas, bandeiras e encontros marcaram cada partida, criando um ambiente de festa que foi crescendo à medida que o Flamengo conquistava vitórias. Segundo o embaixador Luiz Carlos Mendes de Souza, a Fla Fla de Belém transformou cada rodada em evento, reunindo torcedores, organizando a decoração do espaço e mobilizando grupos nas redes sociais para garantir casa cheia nos jogos decisivos.

“A torcida acompanha diretamente todos os jogos do Flamengo, desde o início da campanha até o final. Nós nos reunimos sempre no Flaboteco 866. Colocamos faixas, bandeiras, e é um momento de confraternização em praticamente todos os jogos. Vão as esposas, vão as famílias. Quando o Flamengo vence, a gente se realiza”, afirma.

Memórias marcantes no Mangueirão

Torcedores da embaixada do Flamengo tem memórias marcantes no Mangueirão (Wagner Santana/ O Liberal)

Para o embaixador da Fla Fla de Belém, entre os momentos mais marcantes para os paraenses está a conquista da Supercopa, em fevereiro, no Mangueirão. Segundo Luiz Carlos, o jogo entre Flamengo e Botafogo reuniu uma das maiores concentrações de rubro-negros já vistas no estádio, gerando muitos momentos de comoção. “Foi muito marcante. Toda a diretoria do Flamengo veio para Belém, fizemos encontro de embaixadas e consulados no hotel. Vieram torcidas do Brasil inteiro, mais de 20 ônibus, e a Fla de Belém alugou duas vans e dois ônibus. No Mangueirão lotado, com muita chuva, saímos campeões. Esse foi o momento marcante da torcida este ano”, comenta.

O conselheiro Lúcio Mauro Paredes Leite também cita a partida como uma das páginas mais fortes da memória rubro-negra no Pará. “Sem medo de errar, a conquista da Supercopa diante do Botafogo foi algo tão marcante que resolvi encomendar uma réplica dessa taça. Ela deve chegar em janeiro de 2026, a tempo de comemorarmos um ano dessa conquista em nossa terra.”

Durante a campanha de 2025, a Embaixada viu seu número de membros crescer exponencialmente, reunindo cerca de 200 torcedores ativos. A interação entre eles é reforçada nos grupos em redes sociais, onde organizam encontros, ações, caravanas e convocações. Nas partidas de decisão, o movimento é ainda maior. “A diretoria vai no bar no dia anterior, coloca bandeiras, flâmulas, chama a torcida nas redes sociais. Quando o Flamengo ganha, vira uma festa muito grande”, reforça o embaixador Luiz Carlos.

A arrancada final e o orgulho de ‘time de chegada’

No Brasileirão, a campanha sólida do time reforçou a tradição rubro-negra de crescer em momentos de decisão. Para Lúcio Mauro, este foi outro momento simbólico de virada. “Foi quando atestamos a encarnação de que íamos ficar no ‘cheirinho’, vencendo os últimos jogos. Nem mesmo a derrota para o Fortaleza nos tirou da liderança. A mística de que o Flamengo é um time de chegada prevaleceu mais uma vez.”

A Libertadores, somada ao título brasileiro, fortaleceu o clima de euforia entre os paraenses, que planejam novas celebrações e ações até o fim do ano.

Paixão dividida com os times paraenses

Para a torcida, ser Flamengo significa viver a cultura independentemente do estado, com a mesma intensidade do Rio. Mas, para alguns, agora existe o desafio de conciliar o amor pelo clube com o orgulho do time local. “Como paraense, será difícil dividir a torcida pelo Flamengo e pelo Clube do Remo. Mas estarei no campo prestigiando os dois”, afirma Lúcio Mauro.

Solidariedade que move a torcida

Arrancada final do Flamengo faz juz o título de “time de chegada” (Wagner Santana/ O Liberal)

A Fla Fla de Belém não se concentra somente em torcer e apoiar seu time, mas também em sua atuação social, um dos pontos mais fortes da torcida. A Embaixada realiza campanhas durante o ano todo, inspirada no programa nacional de Embaixadas e Consulados do Flamengo, que estimula ações solidárias. Em Belém, essas iniciativas ganharam força própria.

“Nós fazemos campanha de doação de sangue, doação de cobertor, doação para escolas e muitos brinquedos para crianças carentes. Fazer o bem para quem não tem é nossa marca. A gente mobiliza a torcida em todos os sentidos”, explica Luiz Carlos.

Em 2025, a torcida rubro-negra planeja uma grande ação natalina, com doações de brinquedos ao Instituto Leno. Um dos diretores se veste de Papai Noel e conduz a distribuição. “As crianças adoram. Cantam o hino do Flamengo. É muito legal mesmo”, conclui o embaixador.

Lúcio Mauro reforça o impacto dessas ações: “Participar das campanhas nos faz viver a alma flamenguista em sua plenitude. Doar, ajudar, participar… isso agrega novos amigos e fortalece o sentimento de pertencimento.”

Ano termina em festa para a Fla Fla de Belém

Com os títulos do Brasileirão, Supercopa e seu 39° título no Campeonato Carioca, a Fla Fla de Belém encerra a temporada em clima de euforia. A Embaixada já prepara uma grande confraternização no dia 13, com mais de 100 torcedores confirmados.

“Estamos em êxtase com tanta alegria. Eu, como embaixador, estou muito feliz. Tenho uma diretoria muito atuante, são diretores maravilhosos. Nossa torcida cresce cada dia mais. Este ano foi só alegria”, finaliza Luiz Carlos.