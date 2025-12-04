Lazio x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia

Lazio x Milan disputam hoje, quinta-feira (04/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Milan ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio é o 8° colocado da Série A italiana com 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Milan lidera o Campeonato Italiano e acumula 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto desde 23 de agosto desse ano.

Lazio x Milan: prováveis escalações

Lazio: Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Belahyane, Basic; Pedro, Noslin, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. Técnico: Massimiliano Allegri.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Milan

Coppa Italia

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 17h