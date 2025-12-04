Capa Jornal Amazônia
Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino

Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo

Fábio Will
fonte

São Paulo goleou o Remo e assume a liderança do grupo na Copinha (Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

O Remo estreou com derrota na Copa São Paulo de futebol feminino. As meninas do Leão Azul forma goleadas por 5 a 0 pelo São Paulo, nesta quarta-feira (3), no Estádio do Canindé, pela primeira rodada do Grupo C.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com o triunfo, o São Paulo somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança da chave, já que Red Bul Bragantino-SP e América-MG empataram sem gols. O Remo, por sua vez, inicia a competição na lanterna do grupo.

O ritmo forte do São Paulo começou cedo: logo no primeiro minuto, Duda Calazans arriscou de fora da área, acertou a trave e viu a bola morrer no fundo do gol. O domínio Tricolor seguiu durante a etapa inicial, e o placar se ampliou aos 36 minutos, quando Julia Vaini encontrou Tainá Ingrid em velocidade. A atacante marcou com um toque na saída da goleira.

A pressão da equipe paulista continuou, e um minuto depois saiu o terceiro. Em lançamento para a área, Laura Larêdo ganhou a jogada no corpo, deixou a goleira do Remo para trás e tocou para o meio para Vi Barretto completar para o gol, dando números finais ao primeiro tempo e consolidando a superioridade tricolor.

Na volta do intervalo o São Paulo não tirou o pé e ampliou com Laura Larêdo, que recebeu cruzamento e conciliou para as redes. O Tricolor fechou o caixão azulino com Júlia Pereira e deu números finais à partida.

O próximo compromisso do Remo na Copinha feminina será diante do Red Bull Bragantino, no próximo sábado (6), às 18h, no Estádio do Canindé.

