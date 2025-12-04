Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo Fábio Will 04.12.25 11h02 São Paulo goleou o Remo e assume a liderança do grupo na Copinha (Miguel Schincariol/Saopaulofc.net) O Remo estreou com derrota na Copa São Paulo de futebol feminino. As meninas do Leão Azul forma goleadas por 5 a 0 pelo São Paulo, nesta quarta-feira (3), no Estádio do Canindé, pela primeira rodada do Grupo C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com o triunfo, o São Paulo somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança da chave, já que Red Bul Bragantino-SP e América-MG empataram sem gols. O Remo, por sua vez, inicia a competição na lanterna do grupo. O ritmo forte do São Paulo começou cedo: logo no primeiro minuto, Duda Calazans arriscou de fora da área, acertou a trave e viu a bola morrer no fundo do gol. O domínio Tricolor seguiu durante a etapa inicial, e o placar se ampliou aos 36 minutos, quando Julia Vaini encontrou Tainá Ingrid em velocidade. A atacante marcou com um toque na saída da goleira. VEJA MAIS Goleira paraense ex-Remo é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 Jany Santos iniciou sua trajetória na base do Remo antes de ingressar no Fluminense na última temporada. CBF anuncia calendário do futebol feminino para 2026 com reformulações; confira as novidades Representatividade feminina: paraense é convidada para participar da Copa Rainha Marta 2025 Eveline Maia irá palestrar sobre o protagonismo feminino no futebol e sua trajetória até chegar à Diretoria da Mulher do Paysandu A pressão da equipe paulista continuou, e um minuto depois saiu o terceiro. Em lançamento para a área, Laura Larêdo ganhou a jogada no corpo, deixou a goleira do Remo para trás e tocou para o meio para Vi Barretto completar para o gol, dando números finais ao primeiro tempo e consolidando a superioridade tricolor. Na volta do intervalo o São Paulo não tirou o pé e ampliou com Laura Larêdo, que recebeu cruzamento e conciliou para as redes. O Tricolor fechou o caixão azulino com Júlia Pereira e deu números finais à partida. O próximo compromisso do Remo na Copinha feminina será diante do Red Bull Bragantino, no próximo sábado (6), às 18h, no Estádio do Canindé. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol feminino remo x são paulo futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Com Guto Ferreira, Remo teve desempenho de campeão na reta final da Série B Técnico transformou time em candidato ao acesso na reta final, somou 76,6% dos pontos e superou, em aproveitamento, os trabalhos de Daniel Paulista e António Oliveira. 04.12.25 20h03 Futebol Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians Punições por dívidas antigas atrapalham negociações e deixam futuro do atacante em aberto para 2026 04.12.25 15h46 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37