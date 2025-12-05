Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. O Liberal 05.12.25 12h34 Executivo deve renovar para 2026 (Samara Miranda / Remo) O executivo do Remo, Marcos Braz, está de volta a Belém para dar sequência ao trabalho para a temporada de 2026. O dirigente azulino estava fazendo viagens pelo Sudeste do Brasil para negociar com novos atletas e técnico. Com isso, a expectativa é que, nos próximos dias, o clube já anuncie a contratação ou confirmação de renovações de atletas para o próximo ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por meio das redes sociais, nos stories do Instagram, Braz compartilhou um vídeo em sua sala no Baenão, trabalhando com a sua equipe. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o executivo disse que está trabalhando ativamente no mercado desde a confirmação do acesso do Remo à Série A. O principal foco do clube eram as negociações de renovação com o treinador Guto Ferreira, que, segundo as informações, esfriaram, e o clube azulino estaria em busca de um novo técnico. Além disso, o dirigente estava atrás de novos nomes para compor o elenco. VEJA MAIS Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. Marcos Braz ainda tem contrato com o Remo até o dia 31 de dezembro. O retorno a Belém também será para discutir a renovação, conforme disse o executivo, que não deve ser um problema. "Meu contrato é até o dia 31 de dezembro. Eu acredito que, quando eu voltar para Belém, vai estar tudo acertado, não deve ter problema", disse Braz. Para a Rádio Liberal+, o dirigente informou que o clube deve iniciar os anúncios a partir de terça-feira (9), com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Remo tem 13 jogadores do atual elenco com contrato para o próximo ano: Jorge, Tassano, Cantillo (até abril), Jaderson, Panagiotis, Dodô, Yago Ferreira (até o Parazão), Diego Hernandez (até junho), João Pedro, Eduardo Melo, PH (até abril), Nico Ferreira e Marrony. Caio Vinícius, que tinha vínculo até o meio do ano, rescindiu o acordo para assinar com uma equipe do futebol asiático. A temporada do Remo começa oficialmente com a disputa da Supercopa Grão-Pará, que deve ser realizada nos dias 17 ou 18, contra o Águia de Marabá. O Parazão começará na semana seguinte, entre os dias 24 e 25, e a Série A inicia no dia 28 de janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEOAS! Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação 05.12.25 18h48 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34