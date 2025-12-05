Capa Jornal Amazônia
Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias

Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026.

Executivo deve renovar para 2026 (Samara Miranda / Remo)

O executivo do Remo, Marcos Braz, está de volta a Belém para dar sequência ao trabalho para a temporada de 2026. O dirigente azulino estava fazendo viagens pelo Sudeste do Brasil para negociar com novos atletas e técnico. Com isso, a expectativa é que, nos próximos dias, o clube já anuncie a contratação ou confirmação de renovações de atletas para o próximo ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Por meio das redes sociais, nos stories do Instagram, Braz compartilhou um vídeo em sua sala no Baenão, trabalhando com a sua equipe. 

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o executivo disse que está trabalhando ativamente no mercado desde a confirmação do acesso do Remo à Série A. O principal foco do clube eram as negociações de renovação com o treinador Guto Ferreira, que, segundo as informações, esfriaram, e o clube azulino estaria em busca de um novo técnico. Além disso, o dirigente estava atrás de novos nomes para compor o elenco.

Marcos Braz ainda tem contrato com o Remo até o dia 31 de dezembro. O retorno a Belém também será para discutir a renovação, conforme disse o executivo, que não deve ser um problema.

"Meu contrato é até o dia 31 de dezembro. Eu acredito que, quando eu voltar para Belém, vai estar tudo acertado, não deve ter problema", disse Braz.

Para a Rádio Liberal+, o dirigente informou que o clube deve iniciar os anúncios a partir de terça-feira (9), com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Remo tem 13 jogadores do atual elenco com contrato para o próximo ano: Jorge, Tassano, Cantillo (até abril), Jaderson, Panagiotis, Dodô, Yago Ferreira (até o Parazão), Diego Hernandez (até junho), João Pedro, Eduardo Melo, PH (até abril), Nico Ferreira e Marrony. Caio Vinícius, que tinha vínculo até o meio do ano, rescindiu o acordo para assinar com uma equipe do futebol asiático.

A temporada do Remo começa oficialmente com a disputa da Supercopa Grão-Pará, que deve ser realizada nos dias 17 ou 18, contra o Águia de Marabá. O Parazão começará na semana seguinte, entre os dias 24 e 25, e a Série A inicia no dia 28 de janeiro.

esportes

remo

Remo
