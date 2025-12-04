Com Guto Ferreira, Remo teve desempenho de campeão na reta final da Série B Técnico transformou time em candidato ao acesso na reta final, somou 76,6% dos pontos e superou, em aproveitamento, os trabalhos de Daniel Paulista e António Oliveira. O Liberal 04.12.25 20h03 A arrancada que recolocou o Remo na Série A após 32 anos tem vários personagens, mas nenhum com impacto tão direto dentro de campo quanto Guto Ferreira. O treinador assumiu o clube em um momento de instabilidade técnica e emocional, reorganizou o elenco azulino e entregou um desempenho superior ao do próprio campeão da Série B durante o périodo de tempo. Com ele, o Remo teve aproveitamento de 76,6%, marca digna de título. VEJA MAIS Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians Punições por dívidas antigas atrapalham negociações e deixam futuro do atacante em aberto para 2026 Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Guto, que ainda negocia sua permanência com o Leão, chegou após a saída inesperada de Daniel Paulista e a passagem irregular de António Oliveira, quando o time já mostrava sinais de perda de competitividade. O elenco era robusto, resultado da reformulação conduzida por Braz, mas o Remo não encontrava consistência. A equipe oscilava em desempenho, intensidade e leitura de jogo — problemas que se acentuaram na reta intermediária da competição. A diferença ficou evidente nos números. Com António Oliveira, o Remo somou 42,2% dos pontos possíveis, aproveitamento que, projetado para toda a competição, colocaria o clube apenas na 12ª posição. Com Daniel Paulista, o cenário teria sido ligeiramente melhor: 56,6%, suficiente para um acesso em terceiro lugar. Foi somente com a chegada de Guto que o Remo passou a atuar como candidato real ao G4 na reta final da competição. Sob seu comando, o time engrenou sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, uma sequência que não apenas devolveu o Remo ao bloco da frente como também estabeleceu o ritmo final da campanha. A estrutura defensiva ganhou solidez, o meio-campo passou a controlar jogos com mais equilíbrio e o ataque, antes dependente de lampejos individuais, tornou-se mais funcional com variações de movimento e ocupação de espaço, fazendo muitos gols. A diferença entre os trabalhos também se expressa no ambiente. Guto conseguiu estabilizar o vestiário, melhorar a comunicação entre setores e resgatar jogadores que vinham de atuações irregulares. Sua experiência em campanhas de acesso, somada à leitura pragmática dos momentos-chave do campeonato, evitou derrotas em rodadas decisivas e permitiu ao Remo administrar a pressão na reta final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Com Guto Ferreira, Remo teve desempenho de campeão na reta final da Série B Técnico transformou time em candidato ao acesso na reta final, somou 76,6% dos pontos e superou, em aproveitamento, os trabalhos de Daniel Paulista e António Oliveira. 04.12.25 20h03 Futebol Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians Punições por dívidas antigas atrapalham negociações e deixam futuro do atacante em aberto para 2026 04.12.25 15h46 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37