Sorteio da Copa do Mundo de 2026 ocorre nesta sexta-feira (5); veja detalhes

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, capital dos Estados Unidos, um dos países-sede do torneio mundial. A cerimônia começa às 14h (horário de Brasília). O evento definirá os confrontos da primeira fase da competição, que nesta edição terá 48 seleções.

O sorteio desta sexta definirá os 12 grupos do Mundial, com quatro seleções cada. A Federação Internacional de Futebol (Fifa) deve divulgar no sábado a tabela completa da Copa do Mundo, com horário, datas e locais das partidas.

Até o momento, 42 seleções, incluindo o Brasil, estão confirmadas na disputa. Ainda restam seis vagas a serem preenchidas, sendo quatro da Europa e duas de repescagem.

Como será o sorteio?

Conforme a Fifa, serão quatro potes com 12 equipes cada. No primeiro, estão os três países-sede, México, Canadá e EUA, que serão cabeças de chave dos grupos A, B e D, respectivamente. O restante será completado com as nove seleções mais bem ranqueadas no ranking da Fifa. O Brasil está no pote 1, pois é o quinto colocado.

O ranking também foi o critério para os outros dois potes. Além disso, cada grupo só poderá ter apenas um time de cada confederação, com exceção da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), que conta com mais seleções. Nesse caso, o limite será de duas seleções da Europa por grupo.

Um ponto divulgado pela Fifa é que os quatro melhores colocados do ranking ficarão em chaves opostas no sorteio, ou seja, o líder vai para o lado A, enquanto o vice para o B, o terceiro colocado para o lado A e o quarto para o B. Atualmente, a Espanha lidera a lista da organização, seguida pela Argentina, atual campeã, França e Inglaterra.

Apenas Canadá, México e EUA terão bola em cores diferentes. A dos canadenses será vermelha, dos estadunidenses, azul, e dos mexicanos, verde. O restante será branco. No início, as seleções dos países-sedes serão direcionadas para os respectivos grupos para, então, as equipes restantes do pote 1 serem sorteadas. Assim, o sorteio seguirá normalmente, levando em consideração a regra dos continentes.

Potes previstos pela FIFA

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2.