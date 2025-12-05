Sorteio da Copa: por que os Grupos C, F, H e J são os preferidos dos cabeças de chave? Entenda Alguns dos confrontos da segunda fase estão pré-definidos Redação O Liberal com informações da AE 05.12.25 9h47 A Fifa realiza nesta sexta-feira, às 14h (de Brasília), na capital dos Estados Unidos, o sorteio que define os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026. Um novo regulamento, fruto da expansão no número de seleções participantes, pode gerar caminhos mais favoráveis para alcançar o título. Para a edição de 2026, haverá uma fase eliminatória adicional antes das oitavas de final. Esta etapa será composta pelas duas melhores seleções de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados. Os primeiros colocados dos Grupos C, F, H e J terão um possível privilégio na fase mata-mata. Eles cruzarão com um segundo colocado de outro grupo na segunda fase e novamente nas oitavas. Vantagens dos Primeiros Colocados Desta forma, os líderes dos Grupos C, F, H e J só encontrarão um primeiro colocado de grupo no mata-mata a partir das quartas de final. Já os líderes dos outros grupos enfrentarão um terceiro colocado na segunda fase, mas podem encarar líderes de grupos nas oitavas de final. Confrontos e as Combinações da Fifa Alguns dos confrontos da segunda fase já estão pré-definidos. Por exemplo, o líder do Grupo F enfrentará o segundo do Grupo C. No entanto, a maioria dos líderes de grupos medirá forças com terceiros colocados. Os confrontos restantes só serão conhecidos a partir de uma longa lista de 495 combinações possíveis. A tabela de combinações foi montada pela Fifa para evitar duelos entre um líder de chave e um adversário do mesmo grupo entre a segunda fase e a semifinal. Exemplo de Duelos da Segunda Fase Confira o exemplo a seguir, caso os oito melhores terceiros colocados sejam representantes dos Grupos A, D, F, G, H, J, K e L: 1º do A x 3º do H 1º do B x 3º do G 1º do D x 3º do J 1º do E x 3º do D 1º do G x 3º do A 1º do I x 3º do F 1º do K x 3º do L 1º do L x 3º do K Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo de 2026 sorteio grupos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34