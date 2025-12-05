Capa Jornal Amazônia
Sorteio da Copa: por que os Grupos C, F, H e J são os preferidos dos cabeças de chave? Entenda

Alguns dos confrontos da segunda fase estão pré-definidos

Redação O Liberal com informações da AE

A Fifa realiza nesta sexta-feira, às 14h (de Brasília), na capital dos Estados Unidos, o sorteio que define os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026. Um novo regulamento, fruto da expansão no número de seleções participantes, pode gerar caminhos mais favoráveis para alcançar o título.

Para a edição de 2026, haverá uma fase eliminatória adicional antes das oitavas de final. Esta etapa será composta pelas duas melhores seleções de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

Os primeiros colocados dos Grupos C, F, H e J terão um possível privilégio na fase mata-mata. Eles cruzarão com um segundo colocado de outro grupo na segunda fase e novamente nas oitavas.

Vantagens dos Primeiros Colocados

Desta forma, os líderes dos Grupos C, F, H e J só encontrarão um primeiro colocado de grupo no mata-mata a partir das quartas de final. Já os líderes dos outros grupos enfrentarão um terceiro colocado na segunda fase, mas podem encarar líderes de grupos nas oitavas de final.

Confrontos e as Combinações da Fifa

Alguns dos confrontos da segunda fase já estão pré-definidos. Por exemplo, o líder do Grupo F enfrentará o segundo do Grupo C. No entanto, a maioria dos líderes de grupos medirá forças com terceiros colocados.

Os confrontos restantes só serão conhecidos a partir de uma longa lista de 495 combinações possíveis. A tabela de combinações foi montada pela Fifa para evitar duelos entre um líder de chave e um adversário do mesmo grupo entre a segunda fase e a semifinal.

Exemplo de Duelos da Segunda Fase

Confira o exemplo a seguir, caso os oito melhores terceiros colocados sejam representantes dos Grupos A, D, F, G, H, J, K e L:

  • 1º do A x 3º do H
  • 1º do B x 3º do G
  • 1º do D x 3º do J
  • 1º do E x 3º do D
  • 1º do G x 3º do A
  • 1º do I x 3º do F
  • 1º do K x 3º do L
  • 1º do L x 3º do K
