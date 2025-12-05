Capa Jornal Amazônia
Lakers vencem Raptors no estouro do cronômetro e LeBron James interrompe marca histórica na NBA

O confronto determinou o fim de uma longa marca do astro da franquia da Califórnia

Redação O Liberal com informações da AE

Com uma vitória no limite, o Los Angeles Lakers superou o Toronto Raptors por 123 a 120 na noite desta quinta-feira. A partida marcou o fim de uma sequência histórica de LeBron James, que fez oito pontos, mas foi decisivo ao dar a assistência para a cesta de três de Rui Hachimura no estouro do cronômetro.

A marca pessoal de LeBron James foi encerrada após 1.297 partidas consecutivas com pontuação de dois dígitos. A sequência, que durou quase duas décadas, teve início em 6 de janeiro de 2007, sendo a maior do tipo na história do basquete profissional.

No ranking de maiores sequências, Michael Jordan aparece em segundo lugar, com 866 jogos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar, que registrou 787 embates com pontuação de dois dígitos.

Decisão de LeBron e Destaques da Partida

Mesmo com a sequência sob risco, LeBron priorizou a assistência decisiva, valorizando a vitória da equipe. "Fazer a jogada certa: esse sempre foi o meu 'modus operandi'. Foi assim que aprendi a jogar", comentou o atleta.

"LeBron tinha plena consciência de quantos pontos tinha naquele momento e tomou a melhor decisão", afirmou JJ Redick, técnico dos Lakers. Ele elogiou a postura do jogador, que também pegou seis rebotes e deu 11 assistências.

Além de LeBron James, Austin Reaves foi o cestinha do confronto, com 44 pontos pelos Lakers. Pelo lado dos Raptors, Scottie Barnes se destacou com 23 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Outros Confrontos e Resultados da NBA

A rodada da NBA teve outros cinco compromissos. O Philadelphia 76ers garantiu a vitória sobre o Golden State Warriors por 99 a 98, com uma cesta de VJ Edgecombe a 0,9 segundos do fim. Já o Boston Celtics venceu o Washington Wizards por 146 a 101, estendendo sua sequência para três triunfos.

Confira os resultados das partidas da noite desta quinta-feira:

  • Philadelphia 76ers 99 x 98 Golden State Warriors
  • Washington Wizards 101 x 146 Boston Celtics
  • Brooklyn Nets 110 x 123 Utah Jazz
  • Toronto Raptors 120 x 123 Los Angeles Lakers
  • New Orleans Pelicans 116 x 125 Minnesota Timberwolves

Jogos da Próxima Rodada da NBA

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

  • Boston Celtics x Los Angeles Lakers
  • Orlando Magic x Miami Heat
  • Atlanta Hawks x Denver Nuggets
  • Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs
  • Detroit Pistons x Portland Trail Blazers
  • New York Knicks x Utah Jazz
  • Toronto Raptors x Charlotte Hornets
  • Chicago Bulls x Indiana Pacers
  • Houston Rockets x Phoenix Suns
  • Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers
  • Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers
  • Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks
