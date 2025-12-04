Em que posição cada técnico teria colocado o Remo?

Os três técnicos do Remo na Série B produziram números bem distintos. Dos 62 pontos do Leão Azul, 17 foram com Daniel Paulista em 10 rodadas, 19 com Antônio Oliveira em 15 jogos, 23 com Guto Ferreira em 10 jogos. Flávio Garcia cumpriu duas interinidades (uma vitória e duas derrotas), assim como Flávio Savarin representou Antônio Oliveira (suspenso) no empate com o Botafogo em Belém.

Guto Ferreira teve média de campeão. Sim, afinal o Coritiba levou o título com 59%, e Guto teve 76,6% no Leão Azul, com sete vitórias, dois empates e uma derrota. Com os 42,2% de Antônio Oliveira, o Remo teria fechado na 12ª posição. Com os 56,6% de Daniel Paulista, teria subido na terceira posição.

Dois vitoriosos no fracasso do Papão

O Paysandu foi fracasso técnico e só cresceu em dívidas na Série B, mas teve dois grandes vencedores em particular. Os atacantes Maurício Garcez e Diogo Oliveira aproveitaram muito bem a vitrine e se reposicionaram no mercado. Vão colher frutos nos seus contratos para 2026.

Diogo Oliveira chegou apagado. Virou piada na estreia contra o Botafogo/SP, mas foi herói no jogo seguinte, contra o Remo. Fez seis gols em 17 jogos e pulou fora quando viu o barco afundando. Maurício Garcez veio cedido pelo Avaí porque tinha fracassado no Juventude. Virou o principal jogador do Papão (22 jogos, 7 gols, 4 assistências) e também pulou fora do barco.

Diogo e Garcez estão cheios de perspectivas. Tiveram o mérito de saber usar a vitrine bicolor.

BAIXINHAS

* André Lima, Dudu Vieira e Pedro Delvalle, três atletas bicolores que buscaram rescisão de contrato na Justiça do Trabalho. O Paysandu está no terceiro mês sem pagamento de salários. Se não der solução urgente, vai ter outras encrencas jurídicas e sérias complicações lá na frente.

* Aprovadas na Câmara Municipal de Belém homenagens para os azulinos Antônio Carlos Teixeira (presidente), Marcos Braz (executivo de futebol) e jogadores Marcelo Rangel, Pedro Rocha, Diego Hernandez, Jânderson, Janderson, Panagiotis Tachtsidis, Cantillo, Reynaldo e outras personalidades, entre comendas e títulos honoríficos.

* Goiás, o freguês do ano. Perdeu uma Copa Verde em Goiânia para o Paysandu e em Belém perdeu para o Remo a vaga na Série A. Nos últimos quatro anos, duas conquistas do Papão contra o Vila Nova e as duas glórias de Papão e Leão sobre o Goiás nesta temporada.

* Neste período de mercado agitado é mínima a distância entre fatos e boatos, mas o Santa Cruz passa a ser dado como concorrente do Paysandu por Esli Garcia. Léo Jacó, 20 anos, do Nova Iguaçu, destaque no sub 20 do Vasco, pode ser uma das contratações do Paysandu.

* Sucesso dos times brasileiros no primeiro Mundial de Clubes da FIFA, ano passado, ampliou o mercado do Campeonato Brasileiro no mercado internacional. O Remo entra na Série A com visibilidade garantida também no Reino Unido, Espanha, Portugal, Alemanha, Turquia, Rússia...

* Artista plástico Apolo Neves, filho do ídolo azulino Neves, vai eternizar numa tela a emblemática imagem de Nossa Senhora de Nazaré entre torcedores do Remo no gramado do Mangueirão, na festa do acesso. A tela será pintada no Bom Dia Pará, ao vivo, no estúdio da TV Liberal, no próximo dia 18.

* Mário Sérgio, atacante que fez sucesso no Paysandu em 2023 (22 gols em 44 jogos), está no Consadole Sapporo, do Japão. Na temporada japonesa ele tem quatro gols em 16 jogos. Antes, na Chapecoense, ele fez 17 gols em 52 jogos, em 2024/2025.

* Coluna dedicada à memória de Benedito Gamboa, falecido ontem. Ele foi preparador físico de vários times de Belém e do interior. Foi mais vitorioso no Paysandu, nos anos 90.