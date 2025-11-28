Capa Jornal Amazônia
Carlos Ferreira

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Leão de Nazaré, mensageiro de fé

Carlos Ferreira

Em cartaz pelo acesso à Série A, o Remo está funcionando também como mensageiro de fé. Expressão cultural! Na fase do comandante salesiano Guto Ferreira, o artilheiro católico Pedro Rocha puxou para si a condução da imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas entradas em campo. Quando se lesionou, foi substituído na função por William Klaus. E na decisão do acesso, contra o Goiás, a torcida completou as manifestações com a imagem gigante da padroeira nas arquibancadas e no gramado.

A imagem aérea do bandeirão da santa nas mãos da torcida em campo, nas comemorações, destacada na transmissão da ESPN, foi algo singular que entrou para a história do futebol. A ótima repercussão e a fé dos azulinos devem dar continuidade a essa associação do Remo com a padroeira em 2026. A Série A vai receber o abençoado Leão de Nazaré, mensageiro de fé.

Conversa com Marcelo Sant'Ana 

Contando o antes, o durante e o pós entrevista de ontem no Bom Dia Pará (TV Liberal), foi cerca de uma hora de conversa deste colunista com Marcelo Sant'Ana, novo executivo de futebol do Paysandu. Mais que boa impressã, ficou a convicção de que o Paysandu acertou nessa contratação.

As ideias, os critérios, a visão de futebol e de Série C num clube de massa que precisa reagir... Marcelo Sant'Ana só não terá êxito se as amarras do Paysandu não permitirem. Sim! Afinal, o clube precisa aceitar a virada de mentalidade para sair do ciclo vicioso que tanto o limita e avançar para um ciclo virtuoso que o faria decolar. É hora de quebrar as resistências do atraso.

BAIXINHAS 

* Evitar veteranos, só contratar e só manter no elenco profissionais que expressem real interesse na camisa e na causa do clube, melhorar as condições gerais de trabalho... Marcelo Sant'Ana desenhou bem o Paysandu que pretende e agora trabalha para construir, dividindo as decisões com o comitê diretivo do futebol, com o técnico Júnior Rocha e com o gerente Vandick Lima.

* Está nos planos de Marcelo Sant'Ana a busca por jogadores em fase de conquista de mercado, que se valorizem no Paysandu e que dêem não só resultados técnicos, mas também resultados financeiros. Ou seja, atletas que vejam no clube uma oportunidade de crescimento profissional. 

* Com idade acima dos 30 anos, só dois ou três que preencham requisitos específicos de competência técnica, capacidade física e liderança positiva. O olhar será sempre mais para o potencial de futuro do que para o currículo, segundo Sant'Ana. 

* Alguns números do Remo na Série B. Terceira maior artilharia (51 gols), maior artilheiro (Pedro Rocha, 15 gols, e autor de 9 assistências), 54,3% de aproveitamento nas 38 rodadas, líder em renda (R$ 15,8 milhões - lucrou 9,3 milhões) e terceiro em público (367.476 ingressos vendidos). 

* Marcos Braz está absolutamente focado no Remo, mas nada que o impeça de imaginar o desconforto de ser adversário do Flamengo em duas rodadas da Série A. Ele fez esse comentário com um amigo antes mesmo da conquista do acesso. O Remo recolocou Braz na grande mídia como grande vencedor. 

* Paysandu vai reativar o futebol no dia 16 de dezembro com parte do novo elenco. Assim, terá 48 dias de trabalho até a estreia no Parazão. Tempo para cumprir todas as etapas da pré-temporada, bem ao contrário das barbeiragens cometidas no "planejamento" 2025.

* Analistas de desempenho e de mercado estão ativos no Remo em prospecções e avaliações para a primeira etapa de contratações, no projeto de 2026. E se este ano o Leão teve dois uruguaios, um paraguaio, um argentino, um colombiano, um grego e um português, a tendência é que na próxima temporada tenha mais atletas estrangeiros. 

