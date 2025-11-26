Atravessou antes de chegar

Revelação de bastidores. Nathan Pescador fechou negócio com o Paysandu, contratado por Carlos Frontini. De repente, o executivo do Papão foi surpreendido com a notícia da contratação do atleta pelo Remo. Uma travessia à distância!

Na coletiva de apresentação no Baenão, Nathan Pescador disse que não teve o que pensar ao receber telefonema de Marcos Braz chamando-o para jogar no Leão Azul. A ligação mudou o rumo e o destino do atleta na temporada. Foram apenas 10 jogos e uma assistências com a camisa azul marinho, mas Nathan Pescador fugiu de um rebaixamento e acrescentou a glória de um acesso ao currículo.

Leão a 63 dias da estreia na Série A

Dois meses separam o Remo da estreia na Série A. Tempo apertado para a reengenharia do futebol azulino em dispensas, contratações, pré-temporada e ajustes do time. O Remo tem mais a fazer que os concorrentes, porém com um tempinho a mais.

Os remanescentes já poderão voltar ao trabalho no dia 26 de dezembro. Os atuais times da Série A só poderão retomar atividades no dia 8 de janeiro, por causa das férias dos atletas. Pelo menos parte do elenco remista vai estrear na Série A com duas semanas a mais de preparação. Isso deve render vantagem dentro de um planejamento estratégico, que certamente está sendo pensado no Leão Azul.

BAIXINHAS

* Inversamente à história de Nathan Pescador, o zagueiro Léo Coelho foi para o Amazonas, quando chegou a fechar com o Remo. O também zagueiro Vitor Mendes, paraense, ex-Fluminense, treinou no Leão enquanto cumpria suspensão por envolvimento com a máfia das apostas, mas preferiu a agora rebaixada Ferroviária. Além deles, o técnico Daniel Paulista, que largou o Remo pelo Sport Recife, também teve do que se arrepender.



* Atualização de acessos e rebaixamentos. O Remo, que vai à 17ª participação na Série A, conquistou o sexto acesso no Campeonato Brasileiro: 1989 – subiu à 2ª divisão ao se classificar na 1ª fase da Divisão Especial, 1992, 2005, 2015, 2020, 2024 e 2025. O Paysandu sofreu o seu sétimo rebaixamento: 1989, 1995, 2005, 2006, 2012, 2018 e 2025.

* Emerson Conceição de volta à Curuzu. O goleiro que brilhou no Papão em 2015 e mais ainda em 2016, quando virou recordista da Série B com 1.108 minutos sem tomar gol, está voltando como treinador de goleiros. Emerson trabalhou nessa função no Londrina nos últimos três anos.

* Eis os 17 jogadores já vinculados ao Paysandu para 2017: Matheus Nogueira, Gabriel Mesquita, Edilson, Reverson, André Lima, Leandro Vilela, Matheus Vargas, Marlon, Rossi e João Marcos, e os frutos da base Cauã Libonati, Iarley, Pedro Henrique, Arthur Monteiro, Salomoni, Kauã Hinkel, além de Thalyson, que está emprestado ao Votuporanguense.

* O clube está em tratativas para algumas rescisões. A questão mais polêmica é do atacante Rossi, cuja produtividade não correspondeu ao alto custo e hoje é sinônimo de dívida no clube. Não está descartada a possibilidade de permanência.



* Novo Mangueirão mais justificado do que nunca. Fatos associados ou coincidência, o novo Mangueirão já foi propulsor de um acesso do Paysandu e de dois acessos do Remo, além de ter completado o brilho de grandes festas das torcidas do Leão e do Papão. Também já recebeu a Seleção Brasileira em eliminatórias da Copa do Mundo e uma decisão de Supercopa, Flamengo x Botafogo.



* Cuca, autor do último gol do Remo na 1a divisão nacional (1994) e sete anos depois técnico do Leão Azul, fez postagem nas redes sociais expressando sua felicidade pelo acesso do clube à Série A e registrando os parabéns à nação azulina.

* Contratos que invadem 2026 no Remo: Jorge, Caio Vinicius, Tassano, Cantillo, Jaderson, Panagiotis, Dodô, Yago Ferreira, Diego Hernandez, João Pedro, Eduardo Melo, PH, Nico Ferreira e Marrony. Alguns desses contratos terminam ainda no primeiro semestre.

