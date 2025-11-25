Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Mudança de mentalidade fez o salto do Leão

Carlos Ferreira

O acesso é resultado de um processo. O Remo cumpriu etapas para avançar da Série D para a Série A em 10 anos. O clube evoluiu no sofrimento, em situações humilhantes, venceu o enrosco das dívidas trabalhistas, melhorou muito as estruturas física e organizacional. Na atual gestão, operou-se a mudança de mentalidade no futebol azulino. 

Com Sérgio Papelim, já foram impostas condutas mais profissionais no Baenão. Marcos Braz elevou as normas para funcionários, atletas, comissão técnica e até dirigentes estatutários. O funcionamento profissional foi o fato mais decisivo na mudança de patamar do Leão Azul. Na Série A, a nova mentalidade e as novas condutas serão associadas a avanços na estrutura física, sobretudo no Centro de Treinamentos. Está formatado um novo Clube do Remo.

A mentalidade precisa virar cultura

Tal como nas empresas, também nos clubes de futebol a cultura organizacional é a base do sucesso. A mentalidade vitoriosa promovida no Baenão por Marcos Braz, com larga contribuição de Guto Ferreira, precisa virar cultura do clube, para ser mantida e desenvolvida independente de quem esteja na gestão. 

A Série A 2026, que já vai começar em janeiro, é orgulho que vai virar desafio para os azulinos. É hora de o clube se engrandecer e se estabelecer na principal prateleira do futebol brasileiro. O Remo subiu ainda no clima da COP30 para ser o representante da Amazônia, fadado a ter grande repercussão internacional. Esse é o melhor momento da história centenária do clube azulino. 

BAIXINHAS

• Como era a mentalidade no Baenão? Muito faz de conta, política do "quebra galho", falta de autoridade e o oportunismo de gente que mais se servia do servia do que ao clube. O presidente Antônio Carlos Teixeira deu autonomia ao gestor profissional do futebol, e Marcos Braz executou à risca. Essa foi a virada! 

* Era comum no Remo jogadores serem paparicados por dirigentes, se perderem em farras e inimizades no elenco ditadas por vaidades. Foi nessas circunstâncias, por exemplo, o rebaixamento em 2021. No Remo de 2025 não houve o menor espaço para esse tipo de conduta.

* Antônio Carlos Teixeira era diretor de futebol no acesso à Série A em 1992; era presidente da Junta Governativa no acesso de 2000, anulado nos bastidores da CBF; era vice-presidente no acesso e título da Série C em 2005; vice-presidente no acesso à Série B em 2020; presidente nos acessos à Série B de 2024 e à Série A de 2025. Reinado inquestionável! 

* Voltar logo à Série B vira obstinação para o Paysandu. É natural que haja urgência. É imperioso tomar decisões acertadas nesse momento de reestruturação. Mas os bicolores precisam agir dentro da sua realidade, sem permitir que a rivalidade e a inferioridade diante do Remo sejam determinantes. 

* Júnior Rocha é o técnico em quem o Paysandu aposta todas as fichas para 2026, no processo de reconstrução do futebol. Trata-se da primeira contratação do executivo Marcelo Sant'Ana no projeto cujo maior objetivo é o retorno à Série B. 

* Leão de Nazaré! Além do título estadual e do acesso à Série A, também foi marcante no Remo de 2025 a expressão de fé em Nossa Senhora de Nazaré. Na festa do acesso, domingo, referências à padroeira com cenas históricas que caracterizaram bem o Leão de Nazaré. 

* Castanhal na Copa do Brasil, a confirmar. O Remo já tinha vaga pelo Parazão. Como passou a ter vaga como integrante da Série A, o Japiim deve ser confirmado como herdeiro. Também estarão na próxima Copa do Brasil a Tuna, o Águia e o Bragantino. Leão (Série A) só entra na quinta fase. O Papão (Copa Verde) entra em campo na terceira fase.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Mudança de mentalidade fez o salto do Leão

25.11.25 10h38

Carlos Ferreira

No ar, Domingão do Leão

21.11.25 10h29

Carlos Ferreira

Remo x Goiás, um jogo para consagrar e para condenar

21.11.25 10h25

Futebol

O sonho azul contra a obrigação verde

20.11.25 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda