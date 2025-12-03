Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Papão terá pré-temporada completa

Carlos Ferreira

Ano passado o elenco do Paysandu se apresentou no dia 4 de janeiro e oito dias depois já estreou decidindo a Copa Grão Pará com a Tuna. Passada mais uma semana, já estreou no campeonato estadual. Com as etapas básicas atropeladas, o Papão nem pode dizer que teve pré-temporada. Foi um planejamento absolutamente equivocado.

Para 2026 serão seis semanas de trabalho em pré-temporada. A apresentação já vai ocorrer no próximo dia 16. Nem todos os atletas estarão nos primeiros treinos, mas será cumprido um processo de construção do novo time até 28 de janeiro, data prevista para a estreia no Parazão. Desta vez, um planejamento responsável.

Jorge, o resgate do ano

O Remo festeja o acesso à Série A. O lateral Jorge, 29 anos, festeja o acesso e o seu próprio resgate para o futebol. Ele chegou em agosto, trazido por Marcos Braz. Estreou no final de setembro. Fez nove jogos pelo Leão Azul e foi utilíssimo. Jorge vai seguir vestindo azul marinho.

Ex-Flamengo, Mônaco (França), Porto (Portugal), Basel (Suiça) Santos, Palmeiras, Fluminense e CRB, Jorge ficou mais de um ano sem jogar e já era dado como “aposentado”. No Leão Azul deu a volta por cima e se recolocou no mercado, devendo ser uma peça importante na Série A. Foi o resgate do ano!

BAIXINHAS

* Caio Vinícius não volta para o Leão Azul. Vai jogar num clube da Ásia. Uma perda pelo talento e pela conduta profissional. Por enquanto, só Marcelo Rangel e Marcelinho renovaram. Pedro Rocha, William Klaus e Guto Ferreira são as questões centrais do momento. 

* Zagueiro Alvariño, volante Daniel Cabral e o atacante Italo jogaram no acesso do Remo e nos rebaixamentos do Amazonas, Volta Redonda e ABC, respectivamente. Zagueiro Rafael Castro jogou nos acessos do Remo à Série A e do Londrina à Série B.

* Atacante Eliel virou piada no Paysandu, com sofrível performance em sete jogos. Saiu escorraçado e tornou-se útil no Londrina, onde fez dois gols na Série C. Escapou de um rebaixamento e embarcou num acesso. Meia Juninho e o atacante Cavalleri saíram do Papão e embarcaram nos rebaixamentos à Série D do ABC e do CSA. 

* O lateral Kevyn foi descartado pelo Paysandu e entrou na história da Ponte Preta como campeão brasileiro da Série C. O meia Giovanni, que foi para o CRB, e os atacantes Nicolas e Borasi, que foram para o Criciúma, não subiram, para se afastaram da trágica trajetória do Papão.

* Temporada terrível para o técnico Claudinei Oliveira. Ele estava em alta no Londrina e saiu para o Paysandu, depois para a Ferroviária. Ou seja, largou uma campanha de acesso e colocou o nome em duas campanhas de rebaixamento. Foi quase o mesmo caso de Daniel Paulista, que largou o Remo pelo Sport Recife.

* Esli Garcia de volta para o Paysandu? Houve oferecimento e o clube avalia a possibilidade de recontratar o venezuelano. O goleiro Axel Lopes, ex-Águia e Criciúma, foi contratado pelo Amazonas, que pode fechar também com o técnico Márcio Fernandes.

* Respondendo consulta do repórter Ronaldo Santos (Canal RS Sports), a mineradora Vale negou investimento em obras dos CTs de Remo e Paysandu. Mas houve injuncões nesse sentido e os clubes mantém a esperança desse patrocínio. 

.
