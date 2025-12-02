Até o que pareceu ter dado errado, deu certo pro Leão

Em fevereiro, Remo eliminado da Copa Verde em Belém pelo São Raimundo de Roraima. Foi desmoralizante, mas aliviou o calendário. Em março, Remo eliminado da Copa do Brasil em Belém, troca de técnico (Rodrigo Santana por Daniel Paulista) e suspensão do Parazão. O Remo ganhou uma intertemporada com o novo comandante e se ajustou para conquistar o título estadual e começar muito bem a Série B.

A saída repentina do executivo Sérgio Papelim para o Fortaleza nem chegou a ter impacto, pela imediata chegada de Marcos Braz. Mas a saída também repentina de Daniel Paulista foi impactante por ter sido mal substituído por Antônio Oliveira. Mas a segunda troca foi redentora, com Guto Ferreira conduzindo o Leão ao acesso. Mais que isso, o Remo sob aplausos de todas as regiões do Brasil pelos shows da torcida, pelas três décadas fora da elite e até pelos ataques racistas e xenofóbicos a torcedores remistas em Florianópolis. Definitivamente, até o que pareceu ter dado errado, deu certo.

As glórias de Júnior Rocha

Campeão matogrossense em 2016 e campeão da Copa Verde em 2017 pelo Luverdense. Campeão da Recopa Catarinense em 2022 pelo Figueirense. Em 12 anos como técnico, esses são os títulos de Júnior Rocha. Mas as glórias dele vão além, com boas campanhas em campeonatos brasileiros, como o acesso da Ferroviária/SP à Série B em 2024.

O Paysandu contratou Júnior Rocha por seus bons trabalhos nos últimos clubes e por ver nele um profissional com ambição de crescer, o mesmo que busca em jogadores. Convenhamos, um bom critério inicial.

BAIXINHAS

* Na temporada 2025 o Paysandu participou de cinco competições e fez 60 jogos. Teve um jogo na Supercopa Grão Pará, 12 no Parazão, 7 na Copa Verde, 2 na Copa do Brasil e 38 na Série B. O Remo participou de quatro competições e fez 53 jogos. Foram 12 no Parazão, um na Copa Verde, dois na Copa do Brasil e 38 na Série B.

* Se este ano o Papão fez sete jogos a mais que o rival, em 2026 a ordem vai se inverter, mas com números indefinidos. O bicolor terá o máximo de 10 jogos no Parazão, de 5 a 10 na Copa Norte, dois ou nenhum na Copa Verde, dois ou mais na Copa do Brasil, de 19 a 27 na Série C. Ao todo, de 40 a 50 jogos.

* O Leão terá um jogo na Supercopa Grão Pará, contra o Águia de Marabá; até 10 jogos no Parazão, 5 a 10 na Copa Norte, dois um nenhum na Copa Verde, dois ou mais na Copa do Brasil, 38 na Série A. Ao todo, pode passar dos 60 jogos. Por isso, terá elenco com cerca de 40 jogadores.

* A ideia no Remo é ter o time principal para a Série A, clássicos contra o Paysandu, Copa do Brasil e decisões regionais. E um time secundário para a Supercopa Grão Pará, jogos classificatórios do campeonato estadual e da Copa Norte.

* Remo e Paysandu só tem certeza de um confronto em 2026, na primeira fase do Parazão. Poderão ter outros dois duelos no campeonato estadual e dois na Copa Norte. Há hipótese de dois Re-Pas na Copa do Brasil, mas é improvável que ocorram.

* Nome do técnico campeão da Série B entra nos noticiários do Remo, como alternativa para a hipótese de Guto Ferreira não renovar o contrato. Mozart Batista está livre no mercado. Ele elevou à Série A o Mirassol em 2024 e o Coritiba em 2025.

* Uma permanência confirmada no Remo é do goleiro Marcelo Rangel, que fechou acordo para renovação. O clube está enfrentando concorrência pelo artilheiro Pedro Rocha, mas avançando nas tratativas para mantê-lo no mundo azul marinho.