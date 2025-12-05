Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Braz pode tornar-se o "Ceni" do Leão Azul

Carlos Ferreira

A decolagem do Fortaleza teve como propulsor o técnico Rogério Ceni (2018 a 2020), ao transformar a mentalidade no clube, além dos títulos da Série B, da Copa do Nordeste e dois estaduais. O sucesso crescente no futebol foi consequência do legado de Ceni. O executivo Marcos Braz iniciou esse processo de mudança de mentalidade no Remo e, com o acesso à Série A, criou as melhores perspectivas para a nação azulina.

Ceni no Fortaleza cobrou e orientou o crescimento estrutural, principalmente no Centro de Treinamentos. Contribuiu muito na cultura organizacional e mentalidade vencedora. São os mesmos passos buscados no Remo por Marcos Braz, não só pela visão e pelos contatos, mas também pela autoridade para promover mudanças comportamentais no dia-a-dia do futebol azulino. 

Não a "medalhões"

No Paysandu, Marcelo Sant'Ana está dizendo "não" a medalhões nas contratações. O executivo diz que a busca é por atletas que queiram crescer no clube, em vez de jogadores que venham se sentindo maiores que o clube. 

Alguns "medalhões" frustrantes nos últimos 10 anos do Paysandu: Souza, Valter, Ricardinho, Marcelo Nicácio, Marcelo Ramos, Valdiran e Thiago Heleno. Ao retornarem: Thiago Luis, Bruno Veiga, Iarley. Também foram os casos de Alex Oliveira e Fabio Oliveira, trazidos por ter brilhado no Remo. Contratações assim, por critério sentimental, não são mais admissíveis. Basta de amadorismo.  

BAIXINHAS

* Marcos Braz está agindo por certidões negativas de débito e de clube formador. Assim, o clube pode viabilizar verbas federais para investimento na estrutura e projetos inclusivos. Ele considera, com absoluta razão, que o Remo decola de vez no mercado do futebol se juntar a captação de verbas, a estruturação do CT e a credencial de formador. 

* É esquisita a história da negociação mal sucedida de Guto Ferreira com o Remo. O impasse no valor da multa rescisória não justifica a descontinuidade. Aparentemente, o favor está em preferência por um profissional com vivência na Série A. Cuca é o nome preferido. 

* Marcelo Sant'Ana, Vandick Lima e o técnico Júnior Rocha estão em contato permanente, por telefone, nas ações conjuntas para contratar jogadores. Faltam 11 dias para a apresentação do novo elenco bicolor. Pré-temporada sendo programada para Belém.

* Capixaba Pedro Rocha é o principal artilheiro são só da Série B, mas também da temporada do futebol paraense com 19 gols (15 no campeonato brasileiro, três no Parazão e um na Copa do Brasil). Foi rei também das assistências (09). 

* Edilson, 129 jogos pelo Paysandu. Marcelo Rangel, 94 jogos pelo Remo. Eles são os atletas com mais súmulas assinadas no futebol paraense. Os azulinos Jaderson e Giovanni Pavani tem a mesma longevidade, com duas temporadas completas. 

* Zagueiro paraense Kawan, 22 anos, cedido pelo Botafogo, não chegou a jogar pelo Remo, mas é muito bem avaliado no Baenão. Kawan é fruto do próprio Remo, mas vinculado ao alvinegro carioca, que deve exercer o direito de compra de 80% dos direitos econômicos sobre o lateral azulino Kadu, titular do sub 20 do Fogão. 

* Jeferson Quintana não admitiu redução de salário e deixa o Paysandu sem deixar saudade. O uruguaio começou bem em 2024 e até renovou o contrato, mas caiu muito de produção e de cotação nesta temporada. Fez 51 jogos e quatro gols com a camisa bicolor. 

