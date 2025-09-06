Capa Jornal Amazônia
Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B

Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato

O Liberal
fonte

Pedro Rocha marcou dois contra o Amazonas-AM (Raul Martins/Ascom Remo)

O Remo conquistou uma vitória muito importante diante do Amazonas-AM, na última sexta-feira (5). Fora de casa, o time azulino venceu a Onça-Pintada por 3 a 1, o que representou um alívio para o clube. Além disso, esta foi a primeira vez que o Leão Azul marcou três gols em uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Até então, a equipe não havia passado de dois.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Mesmo tendo o artilheiro do campeonato, Pedro Rocha, o Remo ainda não aplicou goleadas e também não está no top 3 dos melhores ataques da competição. A equipe azulina tem se mantido na parte de cima da tabela com placares magros e pouco elásticos. Antes do duelo contra o Amazonas, o time só havia balançado as redes duas vezes em um mesmo jogo.

Mas, diante da Onça-Pintada, o cenário foi diferente. Com Pedro Rocha inspirado, o placar da vitória azulina foi construído desde o primeiro tempo, quando o atacante, aos 25 minutos, marcou de falta o primeiro do Leão Azul.

Os outros dois gols vieram na segunda etapa, também dos pés de Pedro Rocha e de Marrony, que marcou nos acréscimos. O Amazonas diminuiu o placar com Luan.

Apesar dos três gols marcados, em 25 rodadas, a maior diferença de gols em uma vitória azulina segue sendo de dois. Ao todo, na Série B, o Remo já balançou as redes 27 vezes, com média de 1,08 por jogo, e sofreu 22 – o que o mantém com uma das melhores defesas da competição.

Artilheiro isolado

Com os dois gols marcados sobre o Amazonas, Pedro Rocha se isolou ainda mais na artilharia do campeonato. O atacante já balançou as redes 12 vezes e tem quatro a mais que Anselmo Ramon, do Goiás-GO, e Carlão, da Ferroviária-SP, que dividem a vice-artilharia da Série B.

Agenda

O próximo compromisso do Remo é no sábado (13), às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia, contra o Vila Nova-GO. A partida será válida pela 26ª rodada da Série B e pode colocar o Leão Azul de volta no G-4.

