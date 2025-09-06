Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato O Liberal 06.09.25 14h55 Pedro Rocha marcou dois contra o Amazonas-AM (Raul Martins/Ascom Remo) O Remo conquistou uma vitória muito importante diante do Amazonas-AM, na última sexta-feira (5). Fora de casa, o time azulino venceu a Onça-Pintada por 3 a 1, o que representou um alívio para o clube. Além disso, esta foi a primeira vez que o Leão Azul marcou três gols em uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Até então, a equipe não havia passado de dois. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mesmo tendo o artilheiro do campeonato, Pedro Rocha, o Remo ainda não aplicou goleadas e também não está no top 3 dos melhores ataques da competição. A equipe azulina tem se mantido na parte de cima da tabela com placares magros e pouco elásticos. Antes do duelo contra o Amazonas, o time só havia balançado as redes duas vezes em um mesmo jogo. Mas, diante da Onça-Pintada, o cenário foi diferente. Com Pedro Rocha inspirado, o placar da vitória azulina foi construído desde o primeiro tempo, quando o atacante, aos 25 minutos, marcou de falta o primeiro do Leão Azul. VEJA MAIS António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. Os outros dois gols vieram na segunda etapa, também dos pés de Pedro Rocha e de Marrony, que marcou nos acréscimos. O Amazonas diminuiu o placar com Luan. Apesar dos três gols marcados, em 25 rodadas, a maior diferença de gols em uma vitória azulina segue sendo de dois. Ao todo, na Série B, o Remo já balançou as redes 27 vezes, com média de 1,08 por jogo, e sofreu 22 – o que o mantém com uma das melhores defesas da competição. Artilheiro isolado Com os dois gols marcados sobre o Amazonas, Pedro Rocha se isolou ainda mais na artilharia do campeonato. O atacante já balançou as redes 12 vezes e tem quatro a mais que Anselmo Ramon, do Goiás-GO, e Carlão, da Ferroviária-SP, que dividem a vice-artilharia da Série B. Agenda O próximo compromisso do Remo é no sábado (13), às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia, contra o Vila Nova-GO. A partida será válida pela 26ª rodada da Série B e pode colocar o Leão Azul de volta no G-4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato 06.09.25 14h55 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 SÉRIE B Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B Atacante marca duas vezes, Leão Azul ganha fôlego na tabela e volta a sonhar com o G4 da competição 05.09.25 19h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 RACISMO Raphinha acusa Disney de racismo: 'Por que crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'; vídeo Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco 06.09.25 10h02