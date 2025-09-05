De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. O Liberal 05.09.25 15h56 Remo inicia construção de arquibancadas metálicas no Baenão (Divulgação/ Instagram) Enquanto aguarda a liberação oficial para voltar a mandar partidas no Baenão, o Remo iniciou nesta sexta-feira (5) a montagem das arquibancadas metálicas no estádio Evandro Almeida. Moradores da área registraram o começo dos trabalhos, que podem viabilizar o reencontro do clube com a torcida após sete meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo As arquibancadas provisórias são utilizadas no Baenão desde 2019, instaladas no espaço onde ficavam as antigas estruturas de concreto próximas à travessa das Mercês. Considerado setor “premium”, o local costuma ter ingressos mais caros. VEJA MAIS Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 Na última terça-feira (2), uma fonte ligada ao clube confirmou ao Núcleo de Esportes de O Liberal que o Remo já encaminha a emissão dos laudos necessários para a liberação do estádio. A expectativa é de que a reestreia em casa ocorra diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. Inicialmente, a partida está marcada para o Mangueirão, em 20 de setembro. No entanto, a praça esportiva receberá o festival Amazônia Live na mesma data, inviabilizando o jogo. Até o momento, o Baenão aparece como única alternativa para o confronto, sem um “plano B” em discussão. Estádio Evandro Almeida, o Baenão (Igor Mota / OLiberal) Além da montagem das arquibancadas, o estádio passa por reformas internas e, entre março e abril, recebeu melhorias no gramado, desgastado durante a pré-temporada. Desde o início do ano, o espaço tem servido para treinamentos do elenco azulino. O último jogo oficial do Remo no Baenão ocorreu em 6 de fevereiro, pela Copa Verde. A partida, realizada com portões fechados, terminou em eliminação nos pênaltis para o São Raimundo-RR. 