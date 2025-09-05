Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas

Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO.

O Liberal
fonte

Remo inicia construção de arquibancadas metálicas no Baenão (Divulgação/ Instagram)

Enquanto aguarda a liberação oficial para voltar a mandar partidas no Baenão, o Remo iniciou nesta sexta-feira (5) a montagem das arquibancadas metálicas no estádio Evandro Almeida. Moradores da área registraram o começo dos trabalhos, que podem viabilizar o reencontro do clube com a torcida após sete meses.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

As arquibancadas provisórias são utilizadas no Baenão desde 2019, instaladas no espaço onde ficavam as antigas estruturas de concreto próximas à travessa das Mercês. Considerado setor “premium”, o local costuma ter ingressos mais caros.

VEJA MAIS

image Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15
Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém

image Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B
Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

image Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos
Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006

Na última terça-feira (2), uma fonte ligada ao clube confirmou ao Núcleo de Esportes de O Liberal que o Remo já encaminha a emissão dos laudos necessários para a liberação do estádio. A expectativa é de que a reestreia em casa ocorra diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B.

Inicialmente, a partida está marcada para o Mangueirão, em 20 de setembro. No entanto, a praça esportiva receberá o festival Amazônia Live na mesma data, inviabilizando o jogo. Até o momento, o Baenão aparece como única alternativa para o confronto, sem um “plano B” em discussão.

image Estádio Evandro Almeida, o Baenão (Igor Mota / OLiberal)

Além da montagem das arquibancadas, o estádio passa por reformas internas e, entre março e abril, recebeu melhorias no gramado, desgastado durante a pré-temporada. Desde o início do ano, o espaço tem servido para treinamentos do elenco azulino.

O último jogo oficial do Remo no Baenão ocorreu em 6 de fevereiro, pela Copa Verde. A partida, realizada com portões fechados, terminou em eliminação nos pênaltis para o São Raimundo-RR.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

baenão

arquibancadas metálicas

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM

Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B.

05.09.25 16h21

Futebol

De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas

Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO.

05.09.25 15h56

FUTEBOL

Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

05.09.25 7h00

SÉRIE B

Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos

Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006

04.09.25 17h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B

Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento

05.09.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

05.09.25 7h00

FUTEBOL

Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

05.09.25 7h00

Luto

FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará

Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado

05.09.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda