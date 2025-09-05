Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 Fábio Will 05.09.25 7h00 Remo terá Pedro Rocha, artilheiro da Série B, no comando do ataque (Samara Miranda / Remo) A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá a abertura nesta sexta-feira (5). Amazonas-AM x Remo abrem a disputa, ás 17h, no Estádio Carlos Zamith, na cidade de Manaus (AM). A partida envolve os dois extremos da tabela, de um lado o Remo, que busca o acesso à Série A e tenta se reaproximar do G-4. Do outro lado está o Amazonas, que está na zona de rebaixamento e luta para não cair para a Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na primeira partida em Belém, pelo primeiro turno da Série B, o Remo levou a melhor e venceu a equipe amazonense pelo placar de 1 a 0. Já na partida desta sexta, os dois clubes entram pressionados na competição. O Remo não vence há três partidas e a o técnico português, António Oliveira, chega ao jogo na “berlinda”, com um time encorpado, mas que vem colecionando tropeços. Já a Onça Pintada vem de derrota e pode terminar a rodada na lanterna da Série B. O Leão Azul treinou ontem em Manaus e o técnico António Oliveira meio que já definiu a equipe, que curiosamente, vem jogando melhor longe de Belém e vem conquistando resultados importantes fora de casa. NUm dos jogadores que pode ser utilizado durante a partida é o volante Cantillo, que estava de fora, após contusão. VEJA MAIS Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato António Oliveira deve colocar para iniciar a partida algumas peças importantes como Pavani, que deve estar ao lado de Jaderson e Caio Vinícius. No ataque o Remo deve ter o artilheiro Pedro Rocha na esquerda, Diego Hernández na direita e Marrony jogando centralizado, tendo, pelo menos no papel, uma postura mais agressiva. Dependendo do que ocorrer na partida, o clima pode pesar para o técnico António Oliveira, do Remo. A torcida quer a saída do comandante, por outro lado o executivo de futebol, Marcos Braz, manteve o treinador e isso gerou vários comentários nas redes sociais e mobilizou um grupo de torcedores organizados, a ter uma conversa com Braz em frente à Toca do Leão, praticamente no meio da rua. Técnico António Oliveira vive um momento delicado á frente do Leão Azul (Thiago Gomes / O Liberal) VEJA MAIS Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 Já o Amazonas chega para o confronto muito pressionado e em crise. Alguns dirigentes deixaram o clube, além de rescisões de contrato. O último foi o zagueiro Diego Borges, de 20 anos, que deixou o Amazonas, após o Santos-SP, seu clube de origem, negociá-lo com o ZTE FC, da Hungria. A equipe amazonense se apega ao retrospecto de pontuar em casa, já que conquistou 18 pontos nesta Série B atuando em seus domínios. Amazonas x Remo duelam nesta sexta-feira (5), às 17h, pela 25ª rodada do Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Ficha técnica Local: Estádio Carlos Zamith – Manaus (AM) Dia: 05.09.2025 Horário: 17h Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP) Auxiliares: Deniel Luís Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Amazonas: João Lopes; Léo Coelho, Iván Alvariño, Digão, Fabiano; Xavier, Larry Vásquez e Kevin Ramírez e Dener; Diego Torres e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi. Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos; Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Pavani; Pedro Rocha, Diego Hernández e Marrony. Técnico: António Oliveira. 