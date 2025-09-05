Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá a abertura nesta sexta-feira (5). Amazonas-AM x Remo abrem a disputa, ás 17h, no Estádio Carlos Zamith, na cidade de Manaus (AM). A partida envolve os dois extremos da tabela, de um lado o Remo, que busca o acesso à Série A e tenta se reaproximar do G-4. Do outro lado está o Amazonas, que está na zona de rebaixamento e luta para não cair para a Série C.

Na primeira partida em Belém, pelo primeiro turno da Série B, o Remo levou a melhor e venceu a equipe amazonense pelo placar de 1 a 0. Já na partida desta sexta, os dois clubes entram pressionados na competição. O Remo não vence há três partidas e a o técnico português, António Oliveira, chega ao jogo na “berlinda”, com um time encorpado, mas que vem colecionando tropeços. Já a Onça Pintada vem de derrota e pode terminar a rodada na lanterna da Série B.

O Leão Azul treinou ontem em Manaus e o técnico António Oliveira meio que já definiu a equipe, que curiosamente, vem jogando melhor longe de Belém e vem conquistando resultados importantes fora de casa. NUm dos jogadores que pode ser utilizado durante a partida é o volante Cantillo, que estava de fora, após contusão.

António Oliveira deve colocar para iniciar a partida algumas peças importantes como Pavani, que deve estar ao lado de Jaderson e Caio Vinícius. No ataque o Remo deve ter o artilheiro Pedro Rocha na esquerda, Diego Hernández na direita e Marrony jogando centralizado, tendo, pelo menos no papel, uma postura mais agressiva.

Dependendo do que ocorrer na partida, o clima pode pesar para o técnico António Oliveira, do Remo. A torcida quer a saída do comandante, por outro lado o executivo de futebol, Marcos Braz, manteve o treinador e isso gerou vários comentários nas redes sociais e mobilizou um grupo de torcedores organizados, a ter uma conversa com Braz em frente à Toca do Leão, praticamente no meio da rua.

Técnico António Oliveira vive um momento delicado á frente do Leão Azul (Thiago Gomes / O Liberal)

Já o Amazonas chega para o confronto muito pressionado e em crise. Alguns dirigentes deixaram o clube, além de rescisões de contrato. O último foi o zagueiro Diego Borges, de 20 anos, que deixou o Amazonas, após o Santos-SP, seu clube de origem, negociá-lo com o ZTE FC, da Hungria. A equipe amazonense se apega ao retrospecto de pontuar em casa, já que conquistou 18 pontos nesta Série B atuando em seus domínios.

Amazonas x Remo duelam nesta sexta-feira (5), às 17h, pela 25ª rodada do Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Local: Estádio Carlos Zamith – Manaus (AM)

Dia: 05.09.2025

Horário: 17h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Deniel Luís Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Amazonas: João Lopes; Léo Coelho, Iván Alvariño, Digão, Fabiano; Xavier, Larry Vásquez e Kevin Ramírez e Dener; Diego Torres e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos; Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Pavani; Pedro Rocha, Diego Hernández e Marrony. Técnico: António Oliveira.