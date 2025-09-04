Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 Iury Costa 04.09.25 17h57 Time azulino tem 14 rodadas para superar o feito. (Cristino Martins / O Liberal) O Clube do Remo está perto de alcançar a maior pontuação da sua história na Série B do Campeonato Brasileiro desde a implantação do formato de pontos corridos. A melhor campanha azulina foi em 2006, quando terminou a competição com 46 pontos. Atualmente, o time soma 35 pontos e ainda tem 14 rodadas para superar a marca que já dura 19 anos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na Série B de 2006, o Remo encerrou o campeonato na 12ª colocação, com 13 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Naquele ano, a equipe passou boa parte do torneio na zona de rebaixamento, convivendo também com uma grave crise financeira que afetava atletas e funcionários. No recorte da 24ª rodada, a diferença entre as duas campanhas é significativa. Em 2006, o Remo estava em 18º lugar com 25 pontos. Hoje, em 2025, ocupa a 6ª colocação com 35 pontos e briga para retornar ao G-4 da competição. VEJA MAIS Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 A recuperação em 2006 aconteceu a partir da 33ª rodada, quando o Leão Azul venceu o Paysandu por 3 a 1 no Mangueirão. Após o clássico, o time conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e garantir a permanência na Série B. Já o rival bicolor viveu sequência negativa de seis derrotas, incluindo a goleada de 9 a 0 para o Paulista, na 37ª rodada, e acabou rebaixado para a Série C. O Clube do Remo enfrenta o Amazonas nesta sexta-feira (5) as 17h no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Futebol Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona 04.09.25 12h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42