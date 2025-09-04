Capa Jornal Amazônia
Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos

Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006

Iury Costa
Time azulino tem 14 rodadas para superar o feito. (Cristino Martins / O Liberal)

O Clube do Remo está perto de alcançar a maior pontuação da sua história na Série B do Campeonato Brasileiro desde a implantação do formato de pontos corridos. A melhor campanha azulina foi em 2006, quando terminou a competição com 46 pontos. Atualmente, o time soma 35 pontos e ainda tem 14 rodadas para superar a marca que já dura 19 anos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Na Série B de 2006, o Remo encerrou o campeonato na 12ª colocação, com 13 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Naquele ano, a equipe passou boa parte do torneio na zona de rebaixamento, convivendo também com uma grave crise financeira que afetava atletas e funcionários.

No recorte da 24ª rodada, a diferença entre as duas campanhas é significativa. Em 2006, o Remo estava em 18º lugar com 25 pontos. Hoje, em 2025, ocupa a 6ª colocação com 35 pontos e briga para retornar ao G-4 da competição.

A recuperação em 2006 aconteceu a partir da 33ª rodada, quando o Leão Azul venceu o Paysandu por 3 a 1 no Mangueirão. Após o clássico, o time conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e garantir a permanência na Série B. Já o rival bicolor viveu sequência negativa de seis derrotas, incluindo a goleada de 9 a 0 para o Paulista, na 37ª rodada, e acabou rebaixado para a Série C.

O Clube do Remo enfrenta o Amazonas nesta sexta-feira (5) as 17h no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

