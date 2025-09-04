Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira

Em situações diferentes na tabela, mas com o mesmo objetivo de vencer, Remo e Paysandu entram em campo no mesmo dia pela 25ª rodada da Série B. Esta coincidência já ocorreu duas vezes na Segundona deste ano. O fato curioso é que, nas duas oportunidades, as partidas das equipes terminaram empatadas.

No primeiro “encontro”, o Leão Azul visitou o Atlético-GO, em duelo válido pela oitava rodada, no dia 18 de maio. Naquele momento, o time azulino ainda estava invicto no campeonato e empatou por 1 a 1 fora de casa. Do outro lado, o Paysandu recebeu o Goiás-GO em meio a uma sequência de sete jogos sem vitória e também ficou no empate, mas sem gols.

O segundo aconteceu na 15ª rodada, no dia 5 de julho. Na ocasião, o Remo recebeu o Cuiabá-MT, enquanto o Paysandu encarou o Avaí-SC, fora de casa. As duas partidas terminaram em 0 a 0.

Agora, a dupla Re-Pa volta a campo no mesmo dia, na próxima sexta-feira (5). O Leão Azul encara o Amazonas-AM fora de casa, às 17h, no Carlos Zamith. Já o Papão joga contra o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, a partir das 19h.

Cenário

Na briga para retornar ao G-4, o Remo é o sexto colocado e precisa vencer fora de casa para se aproximar novamente da zona de acesso à Série A. O Amazonas, por sua vez, luta para deixar o Z-4, assim como o Paysandu, que não vence há sete jogos e ocupa a lanterna da tabela.

Em confronto direto com o Volta Redonda, o Papão precisa do triunfo para começar a escalar a zona da degola. O clube bicolor é hoje o mais ameaçado pelo fantasma do rebaixamento e necessita de uma sequência de vitórias para escapar.