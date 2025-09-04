Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato Aila Beatriz Inete 04.09.25 10h53 Remo visita o time amazonense pela 25ª rodada da Série B (João Normando/AMFC) Em casa, o Amazonas-AM recebe o Remo em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. O time amazonense é o 18º colocado na tabela e tenta se livrar da zona de rebaixamento. Apesar de o Leão Azul não estar em ótima fase, a Onça-Pintada não deve ter um jogo fácil. O time não tem uma defesa eficiente e é a equipe que mais sofreu gols na disputa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em 24 partidas, o Amazonas já levou 34 gols, o que representa uma média de 1,4 por jogo no Brasileirão. Assim, a equipe amarga a pior defesa do campeonato até o momento. Athletic-MG, Athletico-PR e Botafogo-SP dividem a segunda posição, com 33 gols sofridos cada. VEJA MAIS Lembra deles? Adversário do Remo, Amazonas possui no elenco ex-jogadores de Leão e Papão Equipe amazonense recebe o Remo e briga contra o rebaixamento. Já o Remo busca se aproximar do G4 Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados Já o Remo, com o setor defensivo comandado pelo goleiro Marcelo Rangel, tem se mantido entre os três com a defesa menos vazada. Até o momento, o Leão Azul levou 21 gols. O Coritiba, vice-líder do campeonato, sofreu apenas 16, seguido pelo Criciúma-SC, quarto colocado, que já levou 20. No entanto, o Amazonas tem mais gols marcados que o Remo. O time já balançou as redes 25 vezes, enquanto o Leão Azul fez 24. Inclusive, uma das principais críticas à equipe azulina é a quantidade de oportunidades desperdiçadas durante os jogos. Assim, diante da Onça-Pintada, o clube deverá explorar a defesa pouco eficiente do adversário para buscar a vitória de que tanto precisa, a fim de espantar as especulações sobre a má fase. Cenário Na tabela, Amazonas e Remo vivem situações diferentes. O Leão Azul é o sexto colocado, com 35 pontos. Uma vitória pode deixar o clube azulino mais próximo do G-4. Já o aurinegro amazonense na 18ª posição, com 24 pontos. Um triunfo ainda não será suficiente para tirá-lo da zona de rebaixamento, mas pode melhorar sua situação na luta para deixar o Z-4. A partida entre a Onça-Pintada e o Leão Azul ocorre nesta sexta-feira (5), às 17h, no estádio Carlos Zamith. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona 04.09.25 12h21 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53 FUTEBOL Lembra deles? Adversário do Remo, Amazonas possui no elenco ex-jogadores de Leão e Papão Equipe amazonense recebe o Remo e briga contra o rebaixamento. Já o Remo busca se aproximar do G4 03.09.25 17h21 SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 Futebol Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 04.09.25 10h12