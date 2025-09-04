Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B

Em casa, o Amazonas-AM recebe o Remo em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. O time amazonense é o 18º colocado na tabela e tenta se livrar da zona de rebaixamento. Apesar de o Leão Azul não estar em ótima fase, a Onça-Pintada não deve ter um jogo fácil. O time não tem uma defesa eficiente e é a equipe que mais sofreu gols na disputa.

Em 24 partidas, o Amazonas já levou 34 gols, o que representa uma média de 1,4 por jogo no Brasileirão. Assim, a equipe amarga a pior defesa do campeonato até o momento.

Athletic-MG, Athletico-PR e Botafogo-SP dividem a segunda posição, com 33 gols sofridos cada.

Já o Remo, com o setor defensivo comandado pelo goleiro Marcelo Rangel, tem se mantido entre os três com a defesa menos vazada. Até o momento, o Leão Azul levou 21 gols. O Coritiba, vice-líder do campeonato, sofreu apenas 16, seguido pelo Criciúma-SC, quarto colocado, que já levou 20.

No entanto, o Amazonas tem mais gols marcados que o Remo. O time já balançou as redes 25 vezes, enquanto o Leão Azul fez 24. Inclusive, uma das principais críticas à equipe azulina é a quantidade de oportunidades desperdiçadas durante os jogos.

Assim, diante da Onça-Pintada, o clube deverá explorar a defesa pouco eficiente do adversário para buscar a vitória de que tanto precisa, a fim de espantar as especulações sobre a má fase.

Cenário

Na tabela, Amazonas e Remo vivem situações diferentes. O Leão Azul é o sexto colocado, com 35 pontos. Uma vitória pode deixar o clube azulino mais próximo do G-4. Já o aurinegro amazonense na 18ª posição, com 24 pontos. Um triunfo ainda não será suficiente para tirá-lo da zona de rebaixamento, mas pode melhorar sua situação na luta para deixar o Z-4.

A partida entre a Onça-Pintada e o Leão Azul ocorre nesta sexta-feira (5), às 17h, no estádio Carlos Zamith.