Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (12/12), incluem partidas pela Bundesliga, por La Liga e pelo Campeonato Italiano.

Às 16h30, o Union Berlin jogará contra o RB Leipzig pela Bundesliga. Já às 17h, o Real Sociedad enfrentará o Girona pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Union Berlin x Leipzig - 16h30 - XSports, SporTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Sociedad x Girona - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Lecce x Pisa - 16h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Lecce e Pisa; veja o horário

O jogo entre Lecce x Pisa terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Real Sociedad e Girona; veja o horário

O jogo entre Real Sociedad x Girona terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Union Berlin e Leipzig; veja o horário

O jogo entre Union Berlin x RB Leipzig terá transmissão ao vivo pela pela XSports, SporTV e OneFootball, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

17h - Real Sociedad x Girona - La Liga

SporTV

16h30 - Union Berlin x Leipzig - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h45 - Lecce x Pisa - Campeonato Italiano 17h - Real Sociedad x Girona - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - Union Berlin x Leipzig - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira