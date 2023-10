Remo: cerimônia no TRT/PA marca fim das dívidas trabalhistas do clube

Uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (30), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), em Belém, marcou o encerramento das dívidas trabalhistas do Clube do Remo. André Serrão, advogado do Leão, comentou o fato: "Todos os anos entravam novos valores na execução e outro tanto era quitado, mas essa dívida já chegou a ser de R$ 15 milhões, no auge do débito do clube", afirmou André.

O presidente do Remo, Fábio Bentes, destacou a dificuldade em sanar essas dívidas e pediu atenção das próximas gestões para esse ponto: "Durante muitos anos, achamos que essa dívida seria impagável, mas o clube conseguiu. Vencemos com a ajuda de muitos, com muita responsabilidade, honrando todos os compromissos, e, principalmente, não deixando que outros processos entrassem", destacou.

Ainda durante a cerimônia, Bentes destacou: "Espero, do fundo do coração, que as próximas gestões que vierem tenham essa mesma responsabilidade, para não gerar esse tipo de situação, que atrapalhou muito o crescimento do Remo ao longo dos anos e que, hoje, felizmente, está solucionada", afirmou.