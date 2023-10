Remo conhece mais um adversário na Série C de 2024; conheça as equipes participantes

O Remo conheceu, na última quinta-feira (26), mais um adversário na Série C de 2024. O rival do Leão no torneio nacional será o ABC-RN, equipe rebaixada da Série B do Brasileirão. O descenso do time potiguar foi sacramentado após o empate em 1 a 1 com o Avaí, pela 34ª rodada do torneio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

Com o rebaixamento do ABC-RN, o Remo já conhece 16 dos 19 adversários que vai enfrentar na Série C do próximo ano. Faltam só mais três equipes para fechar a competição para o ano que vem, que serão os clubes restantes no Z-4 da Segunda Divisão.

VEJA MAIS

Até o momento, completam a zona de rebaixamento da Série B o Londrina-PR, a Tombense-MG e a Chapecoense-SC. No entanto, as posições no Z-4 podem ser alteradas, já que ainda faltam quatro rodadas para o fim da Segundona.

Veja as equipes participantes

Promessa de mudança de regulamento

A Série C do Campeonato Brasileiro pode adotar um novo regulamento na próxima temporada. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, disse que existe um "movimento" entre os clubes para que o torneio adote o sistema de pontos corridos, de ida e volta, assim como ocorre nas séries A e B do Brasileirão.

A Série C possui, atualmente, três fases. Na primeira, os 20 participantes se enfrentam em apenas um turno, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores se classificam para o quadrangular, no qual as equipes são divididas em dois grupos, cada um com quatro equipes. Após seis rodadas, os dois mais bem colocados conquistam o acesso, enquanto os “líderes dos grupos” se enfrentam na final.