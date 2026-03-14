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Denílson Neves, ex-São Paulo e Arsenal, tem prisão decretada pela Justiça do Rio

Estadão Conteúdo

O ex-volante Denílson Neves, ex-São Paulo e Arsenal, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, por não realizar o pagamento da pensão alimentícia do filho de dez anos. A informação é do portal G1. Aos 38 anos, o ex-atleta parou de jogar profissionalmente em 2021, após deixar o Brasil de Pelotas.

Antes da decisão da Justiça, o ex-jogador alegou que o afastamento das atividades como atleta comprometeu a situação financeira. No entanto, a mãe da criança argumenta que o ex-meio-campista acumulou patrimônio durante a carreira, como imóveis, veículos e participação em empresas.

"Considerando que o executado é devedor contumaz, decreto a sua prisão pelo prazo de 03 meses, na forma do artigo 528, §3º do CPC", determinou a juíza Ana Paula Azevedo Gomes, da 4ª Vara da Família Regional de Jacarepaguá.

Denilson iniciou a carreira como jogador profissional de forma promissora, ganhando holofotes com o vice-campeonato mundial sub-17 com a seleção brasileira em 2005. Foi promovido para o time profissional e integrou o elenco campeão do Mundial de Clubes. Ainda ganhou o Campeonato Brasileiro, em 2006, antes de ser vendido ao Arsenal.

Pelo clube inglês foram cinco temporadas e mais de 150 jogos disputados. Retornou ao Brasil, em 2011, para atuar no próprio São Paulo. Depois disso ainda vestiu as camisas do Al Wahda-EAU, Cruzeiro, Botafogo-SP, Sliema Wanderers-MLT e Brasil de Pelotas, onde se aposentou.

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