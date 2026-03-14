Denílson Neves, ex-São Paulo e Arsenal, tem prisão decretada pela Justiça do Rio Estadão Conteúdo 14.03.26 22h12 O ex-volante Denílson Neves, ex-São Paulo e Arsenal, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, por não realizar o pagamento da pensão alimentícia do filho de dez anos. A informação é do portal G1. Aos 38 anos, o ex-atleta parou de jogar profissionalmente em 2021, após deixar o Brasil de Pelotas. Antes da decisão da Justiça, o ex-jogador alegou que o afastamento das atividades como atleta comprometeu a situação financeira. No entanto, a mãe da criança argumenta que o ex-meio-campista acumulou patrimônio durante a carreira, como imóveis, veículos e participação em empresas. "Considerando que o executado é devedor contumaz, decreto a sua prisão pelo prazo de 03 meses, na forma do artigo 528, §3º do CPC", determinou a juíza Ana Paula Azevedo Gomes, da 4ª Vara da Família Regional de Jacarepaguá. Denilson iniciou a carreira como jogador profissional de forma promissora, ganhando holofotes com o vice-campeonato mundial sub-17 com a seleção brasileira em 2005. Foi promovido para o time profissional e integrou o elenco campeão do Mundial de Clubes. Ainda ganhou o Campeonato Brasileiro, em 2006, antes de ser vendido ao Arsenal. Pelo clube inglês foram cinco temporadas e mais de 150 jogos disputados. Retornou ao Brasil, em 2011, para atuar no próprio São Paulo. Depois disso ainda vestiu as camisas do Al Wahda-EAU, Cruzeiro, Botafogo-SP, Sliema Wanderers-MLT e Brasil de Pelotas, onde se aposentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Denilson Neves justiça prisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00