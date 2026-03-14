Flamengo joga com estilo, sob olhar de Ancelotti, e vence o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos

Depois de muito tempo, pela primeira vez no ano, o Flamengo, enfim, "jogou como Flamengo" com arrojo e eficiência. Pior para o Botafogo que acabou derrotado por 3 a 0, neste sábado, no estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação de gala flamenguista foi vista pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

É bem verdade que o Flamengo teve sua missão facilitada porque atuou todo segundo tempo com um jogador a mais devido a expulsão de Alexandre Barbosa nos acréscimos do primeiro tempo. Mas os comandados de Leonardo Jardim demonstraram muita disposição e deixaram o time com 10 pontos, em terceiro lugar.

O Botafogo começa respirar de forma dramática. Após ser eliminado da pré-Libertadores pelo Barcelona de Guaiaquil, continua devendo futebol e aparece na zona de rebaixamento, com três pontos, em 17º lugar.

Leonardo Jardim fez o simples para acertar o Flamengo: escalou o time base, poupando apenas o meia Arrascaeta, com Lucas Paquetá em seu lugar no meio-campo. Com domínio do jogo, logo conseguiu criar chances e marcar os seus gols.

Logo aos 12 minutos saiu o primeiro gol, quando Varela recebeu passe do lado direito e ganhou a dividida com Alexander Barbosa. A sobra ficou para Samuel Lino, que ajeitou e bateu em direção ao gol. A bola desviou em Bastos e entrou no canto esquerdo, do lado da trave.

O segundo gol saiu na parte final, aos 46 minutos. Pedro sofreu falta de Alexander Barbosa perto da linha da grande área. Na cobrança, Leó Pereira bateu em curva, encobriu a barreira e acertou o ângulo. O goleiro Raul ainda raspou na bola.

A situação ficou pior ainda para o Botafogo nos acréscimos com a expulsão de Barbosa. Ele segurou Pedro pela camisa quando o atacante ia em direção ao gol, mas o auxiliar anotou impedimento. Em seguida, o VAR considerou o lance legal e chamou o árbitro Anderson Daronco para ver a imagem. Pouco tempo depois, o árbitro voltou e mostrou o cartão vermelho para Barbosa.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com duas mudanças, com as entradas do volante Newton na vaga do atacante Matheus Martins, numa troca para recompor a marcação. O zagueiro Ferraresi também entrou no lugar do volante Allan, que já estava amarelado.

Mas nem bem a bola rolou e o Flamengo marcou o terceiro gol com Pedro, aos três minutos. Varela foi lançado em velocidade pelo lado direito e cruzou para o outro lado. Na pequena área, Pedro completou a jogada com a perna esquerda.

Assustado, o técnico Martín Anselmi fez outra troca defensiva no time botafoguense: tirou o meia Barrera para a entrada do lateral Mateo Ponte. Depois deu rodagem para o atacante Júnior Santos, emprestado pelo Atlético-MG, que entrou no lugar de Arthur Cabral.

De outro lado, Leonardo Jardim estava tranquilo e passou a poupar os jogadores no Flamengo, com as saídas de Léo Pereira, Alex Sandro e Pulgar. Depois o Flamengo valorizou a posse de bola e não forçou as jogadas ofensivas. Estava feliz pela vitória.

Pela sétima rodada, o Botafogo vai sair diante do Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. Depois fará outros dois jogos seguidos como visitante, diante do Red Bull Bragantino e Athletico-PR. O Flamengo tem tudo para conquistar outra vitória na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo no Maracanã. Depois sai diante do Corinthians e do Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 3 FLAMENGO

BOTAFOGO - Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan (Ferraresi), Danilo (Edenilson), Medina e Barrera (Mateo Ponte); Álvaro Montoro, Arthur Cabral (Júnior Santos) e Matheus Martins (Newton). Técnico: Martín Anselmi.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho (Plata) e Lucas Paquetá; Carrascal (Carrascal), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Samuel Lino, aos 12, e Léo Pereira, aos 46 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos três do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Allan (Botafogo); Erick Pulgar e Jorginho (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Alexander Barbosa (Botafogo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 628.290,00.

PÚBLICO - 16.176 torcedores.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).