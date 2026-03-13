'Falta competir': Marcelo Rangel cobra mais atitude do Remo após derrota

Um dia após a derrota para o Fluminense, o goleiro Marcelo Rangel falou abertamente sobre o momento do Remo no Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), o jogador afirmou que a equipe azulina precisa resgatar sua identidade competitiva e demonstrar mais atitude dentro de campo, especialmente após a atuação desastrosa diante do time carioca no Mangueirão.

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Na avaliação do goleiro, o Remo deixou a desejar principalmente na disputa física e na intensidade do jogo.

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“Na minha visão, a gente deixou a desejar nessa questão de competir com o adversário. Até começamos bem a partida, mas depois houve um domínio do adversário na questão da posse de bola e chances criadas. Fica a reflexão para que a gente possa melhorar”, afirmou.

Rangel também destacou que o momento exige uma mudança de postura da equipe dentro de campo. Para ele, mesmo quando o desempenho técnico não aparece, a entrega precisa ser maior. “A gente precisa resgatar identidade. Isso vale muito na questão de atitude, de competir com o adversário. A gente tem que ter atitude de brigar em todos os setores, de botar o pé em todas as jogadas. Às vezes não vamos fazer o melhor jogo tecnicamente, mas a vontade tem que existir, e na minha visão falta um pouco isso”, disse.

Segundo o goleiro, a passividade da equipe facilitou o jogo do tricolor na última rodada. “Faltou competir com os caras. Eles estavam em todos os lugares do campo. Às vezes botar o pé mais firme, fazer o adversário sentir que nós estamos dentro da nossa casa, em termos de atitude. E ontem todo mundo viu que o jogo não foi o que a gente queria”, completou.

O jogador também comentou o início de trabalho do técnico Léo Condé, que fez sua estreia no comando da equipe na última rodada. Com pouco tempo para treinar, a expectativa é que o grupo consiga assimilar rapidamente as ideias da nova comissão técnica. “Acho que cada treinador tem a sua forma de trabalhar. Basta nós jogadores fazermos exatamente o que ele nos pede. Agora está chegando uma comissão técnica nova, tivemos pouquíssimo tempo e vamos procurar fazer tudo aquilo que o professor Léo pedir”, explicou.

A equipe terá pouco tempo de preparação antes do próximo desafio. O Remo faz apenas dois treinos antes de enfrentar o Coritiba neste domingo (15), no Estádio Couto Pereira. Para Rangel, será fundamental seguir à risca o plano de jogo definido pela comissão técnica. “Temos um treinamento hoje e outro amanhã. Vamos ver o que o professor Léo vai usar para esse jogo domingo, mas temos que fazer exatamente aquilo que é proposto”, afirmou.

O goleiro também alertou para a força do adversário, que chega motivado após vitória na última rodada. “É uma grande equipe, já era um time muito forte, com jogadores rápidos e versáteis do meio para frente. Reforçaram a equipe este ano, na minha opinião muito bem. Vêm de vitória contra o Sport Club Corinthians Paulista, mas a gente precisa ir para lá com o que temos de melhor”, concluiu.