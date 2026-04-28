Paysandu encara decisão fora de casa e aposta em jovem volante para seguir vivo na Copa Norte Henrico, de 21 anos, destaca foco na vitória em confronto direto contra o Trem-AP e valoriza oportunidade no elenco bicolor O Liberal 28.04.26 19h01 O volante Henrico está de olho na vitória e classificação na Copa Norte. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra em campo na próxima quarta-feira (29), às 19h, diante do Trem-AP, no Estádio Augusto Antunes, em Santana, pela última rodada do Grupo A da Copa Norte. Atual campeão regional, o Papão precisa vencer e ainda torcer por um resultado favorável no outro jogo da chave para avançar à semifinal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com seis pontos, o time paraense ocupa a quarta colocação e disputa a última vaga com Guaporé-RO e o próprio Trem-AP, que leva vantagem nos critérios de desempate. Para seguir na competição, além da vitória fora de casa, o Paysandu depende de um tropeço do Guaporé diante do já classificado Nacional-AM. Mesmo com campanha irregular até aqui, o elenco mantém o discurso de confiança. Uma das boas surpresas da temporada, o volante Henrico, de 21 anos, revelado pela Tuna Luso e com 18 jogos pelo clube no ano, reforçou o foco do grupo na classificação. VEJA MAIS Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé “A gente vai com foco de vencer. É confronto direto, então vamos em busca do resultado. Esperamos um bom jogo e a classificação à próxima fase”, afirmou. O jogador também destacou a importância da oportunidade para atletas formados nas categorias de base, que vêm ganhando espaço no elenco principal ao longo da competição. “É muito importante ter essa oportunidade, não só para mim, mas para todos os atletas que estão subindo agora. É o momento de mostrar nosso potencial e ajudar o time”, completou. A preparação para o confronto decisivo, segundo Henrico, foi feita com atenção aos detalhes do adversário. Mesmo reconhecendo o grau de dificuldade, o volante acredita na reação bicolor. “Estudamos o adversário e vamos para ganhar o jogo. É um desafio, mas ainda temos chance e vamos em busca disso”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu copa norte 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu encara decisão fora de casa e aposta em jovem volante para seguir vivo na Copa Norte Henrico, de 21 anos, destaca foco na vitória em confronto direto contra o Trem-AP e valoriza oportunidade no elenco bicolor 28.04.26 19h01 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04