Paysandu encara decisão fora de casa e aposta em jovem volante para seguir vivo na Copa Norte

O Paysandu entra em campo na próxima quarta-feira (29), às 19h, diante do Trem-AP, no Estádio Augusto Antunes, em Santana, pela última rodada do Grupo A da Copa Norte. Atual campeão regional, o Papão precisa vencer e ainda torcer por um resultado favorável no outro jogo da chave para avançar à semifinal.

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Com seis pontos, o time paraense ocupa a quarta colocação e disputa a última vaga com Guaporé-RO e o próprio Trem-AP, que leva vantagem nos critérios de desempate. Para seguir na competição, além da vitória fora de casa, o Paysandu depende de um tropeço do Guaporé diante do já classificado Nacional-AM.

Mesmo com campanha irregular até aqui, o elenco mantém o discurso de confiança. Uma das boas surpresas da temporada, o volante Henrico, de 21 anos, revelado pela Tuna Luso e com 18 jogos pelo clube no ano, reforçou o foco do grupo na classificação.

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“A gente vai com foco de vencer. É confronto direto, então vamos em busca do resultado. Esperamos um bom jogo e a classificação à próxima fase”, afirmou.

O jogador também destacou a importância da oportunidade para atletas formados nas categorias de base, que vêm ganhando espaço no elenco principal ao longo da competição. “É muito importante ter essa oportunidade, não só para mim, mas para todos os atletas que estão subindo agora. É o momento de mostrar nosso potencial e ajudar o time”, completou.

A preparação para o confronto decisivo, segundo Henrico, foi feita com atenção aos detalhes do adversário. Mesmo reconhecendo o grau de dificuldade, o volante acredita na reação bicolor. “Estudamos o adversário e vamos para ganhar o jogo. É um desafio, mas ainda temos chance e vamos em busca disso”, disse.