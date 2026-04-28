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Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma.

Caio Maia
fonte

Márcio Tuma, presidente do Paysandu. (Wagner Santana/ O Liberal)

O Paysandu já apresentou à Justiça o plano de pagamento de credores previsto no processo de recuperação judicial, protocolado pelo clube em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma.

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Em contato com a reportagem, o mandatário alviceleste informou que o plano foi apresentado na última quinta-feira (23), cumprindo o prazo de 60 dias estipulado pela Justiça após a abertura do processo de RJ. Questionado sobre mais detalhes do documento, Tuma se limitou a dizer que as medidas propostas são "amplas e visam à recuperação do clube".

"O plano tem vários detalhes, é amplo. O objetivo dele é fazer com que o clube pague os credores de uma forma programada, sem que isso impossibilite nossas atividades. O espírito da recuperação judicial é esse. Queremos tornar as receitas previsíveis, programadas, para que o clube pague todos os seus débitos sem prejuízo", disse.

Paysandu e a recuperação judicial

Decretada pela Justiça no último dia 20 de fevereiro, a medida concede ao clube um prazo de 180 dias, período em que as execuções de dívidas ficam suspensas. A partir disso, o clube deve seguir o plano de pagamento de credores, que foi apresentado à Justiça na semana passada. Ao todo, o Paysandu precisa quitar cerca de R$ 75 milhões em débitos.

Do total da dívida, mais de R$ 15 milhões correspondem ao passivo trabalhista. O restante envolve débitos com a União, o Estado e o Município, além de obrigações comuns, sem garantias reais, decorrentes de aportes ou doações — como no caso do ex-presidente Roger Aguilera, que injetou cerca de R$ 12 milhões e já afirmou não ter intenção de cobrar esses valores do clube.

O processo de recuperação judicial do Paysandu não tramita em sigilo. Portanto, todas as informações do caso são públicas e podem ser acompanhadas por torcedores, credores e demais interessados.

Entre as obrigações impostas, o clube deverá apresentar relatórios mensais de suas finanças até o dia 15 de cada mês. Quanto aos credores, o juiz orientou que as habilitações ou divergências de crédito não devem ser feitas diretamente no processo principal, mas em procedimentos próprios, conforme os editais que serão publicados com a relação oficial de credores.

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