Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. Caio Maia 28.04.26 17h02 Márcio Tuma, presidente do Paysandu. (Wagner Santana/ O Liberal) O Paysandu já apresentou à Justiça o plano de pagamento de credores previsto no processo de recuperação judicial, protocolado pelo clube em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em contato com a reportagem, o mandatário alviceleste informou que o plano foi apresentado na última quinta-feira (23), cumprindo o prazo de 60 dias estipulado pela Justiça após a abertura do processo de RJ. Questionado sobre mais detalhes do documento, Tuma se limitou a dizer que as medidas propostas são "amplas e visam à recuperação do clube". "O plano tem vários detalhes, é amplo. O objetivo dele é fazer com que o clube pague os credores de uma forma programada, sem que isso impossibilite nossas atividades. O espírito da recuperação judicial é esse. Queremos tornar as receitas previsíveis, programadas, para que o clube pague todos os seus débitos sem prejuízo", disse. Paysandu e a recuperação judicial Decretada pela Justiça no último dia 20 de fevereiro, a medida concede ao clube um prazo de 180 dias, período em que as execuções de dívidas ficam suspensas. A partir disso, o clube deve seguir o plano de pagamento de credores, que foi apresentado à Justiça na semana passada. Ao todo, o Paysandu precisa quitar cerca de R$ 75 milhões em débitos. Do total da dívida, mais de R$ 15 milhões correspondem ao passivo trabalhista. O restante envolve débitos com a União, o Estado e o Município, além de obrigações comuns, sem garantias reais, decorrentes de aportes ou doações — como no caso do ex-presidente Roger Aguilera, que injetou cerca de R$ 12 milhões e já afirmou não ter intenção de cobrar esses valores do clube. O processo de recuperação judicial do Paysandu não tramita em sigilo. Portanto, todas as informações do caso são públicas e podem ser acompanhadas por torcedores, credores e demais interessados. Entre as obrigações impostas, o clube deverá apresentar relatórios mensais de suas finanças até o dia 15 de cada mês. Quanto aos credores, o juiz orientou que as habilitações ou divergências de crédito não devem ser feitas diretamente no processo principal, mas em procedimentos próprios, conforme os editais que serão publicados com a relação oficial de credores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu recuperação judicial márcio tuma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04