Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense

O Urumajó conquistou um feito histórico para a trajetória do clube: o acesso à elite do futebol paraense. A conquista veio no último sábado (13), após o duelo com o Paragominas, válido pela semifinal da Série A2 do Campeonato Paraense. A equipe de Augusto Corrêa superou o Jacaré nos pênaltis e avançou para a final da Segundinha. Com isso, também garantiu vaga na disputa do Parazão de 2027.

O confronto entre Urumajó e Paragominas foi bastante equilibrado. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, deixando a decisão para a partida de volta. No entanto, no segundo confronto, os times criaram poucas chances de perigo e tiveram baixa efetividade ofensiva. Com isso, o duelo terminou empatado por 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o Urumajó foi eficiente e converteu as cinco cobranças. O atacante Daniel GTA marcou o último gol, que selou a classificação da equipe para a final e garantiu o acesso. Já pelo Paragominas, Ameixa desperdiçou a cobrança, facilitando a conquista do time de Augusto Corrêa.

O Urumajó chega pela primeira vez à elite do futebol paraense. O resultado, além de histórico, coroa o trabalho do clube, fundado em 2020, inicialmente com o nome de Fonte Nova.

Final da Série A2

Com a vaga na decisão garantida, o Urumajó aguarda o resultado da segunda semifinal, entre Izabelense e Itupiranga. No jogo de ida, disputado no último domingo (14), o Frangão da Estrada venceu por 2 a 1 e abriu vantagem para a partida de volta, prevista para o dia 20 de junho.