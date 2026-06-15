Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 O Liberal 15.06.26 12h20 Equipe vai disputar o título da Série A2 do Parazão (Reprodução / Instagram) O Urumajó conquistou um feito histórico para a trajetória do clube: o acesso à elite do futebol paraense. A conquista veio no último sábado (13), após o duelo com o Paragominas, válido pela semifinal da Série A2 do Campeonato Paraense. A equipe de Augusto Corrêa superou o Jacaré nos pênaltis e avançou para a final da Segundinha. Com isso, também garantiu vaga na disputa do Parazão de 2027. O confronto entre Urumajó e Paragominas foi bastante equilibrado. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, deixando a decisão para a partida de volta. No entanto, no segundo confronto, os times criaram poucas chances de perigo e tiveram baixa efetividade ofensiva. Com isso, o duelo terminou empatado por 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o Urumajó foi eficiente e converteu as cinco cobranças. O atacante Daniel GTA marcou o último gol, que selou a classificação da equipe para a final e garantiu o acesso. Já pelo Paragominas, Ameixa desperdiçou a cobrança, facilitando a conquista do time de Augusto Corrêa. O Urumajó chega pela primeira vez à elite do futebol paraense. O resultado, além de histórico, coroa o trabalho do clube, fundado em 2020, inicialmente com o nome de Fonte Nova. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Final da Série A2 Com a vaga na decisão garantida, o Urumajó aguarda o resultado da segunda semifinal, entre Izabelense e Itupiranga. No jogo de ida, disputado no último domingo (14), o Frangão da Estrada venceu por 2 a 1 e abriu vantagem para a partida de volta, prevista para o dia 20 de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol segundinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Paysandu busca repetir virada de 2021 para conquistar o hexacampeonato da Copa Verde Papão precisa reverter dois gols de desvantagem contra o Anápolis; última reação semelhante aconteceu na final do Parazão diante da Tuna Luso 05.06.26 19h41 Mais esportes Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) Competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público. 29.05.26 11h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57 Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 2 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 3 UFC Casa Branca: Poatan é nocauteado, perde cinturão e frustra show brasileiro diante de Trump 4 FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF