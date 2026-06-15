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No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô

Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro

O Liberal
fonte

Time conquistou pódio em sete categorias (Divulgação)

O Pará esteve presente no Campeonato Sul-Americano de Veteranos de Judô, disputado na Arena UENO, dentro do Centro Olímpico do Comitê Olímpico Paraguaio, em Assunção, entre os dias 12 e 14 de junho. Ao todo, foram sete medalhas conquistadas, sendo duas de ouro.

Com isso, a equipe paraense terminou a disputa com 100% de aproveitamento, tendo subido ao pódio em todas as categorias que disputou. Na classe Noviços, Camila Souza (F1 +78 kg) foi o grande destaque e ficou com o ouro. Rafaela Botega (F3 -63 kg) e Robson Botega (M4 -66 kg) conquistaram a prata, enquanto João Almeida (M3 -81 kg) ficou com o bronze.

Já na classe Veteranos, Geraldo Costa (M1 +100 kg) conquistou o ouro, enquanto Rafael Ribeiro (M1 -100 kg) foi vice-campeão e Elias Oliveira (M1 -81 kg) ficou com o bronze.

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Geraldo Costa, multicampeão de judô, celebrou mais uma conquista na carreira. No entanto, o atleta destacou os desafios para conseguir patrocínio para participar do Sul-Americano.

"A competição começou muito antes do tatame, enfrentando a falta de apoio e patrocínio. Após meses de treino e preparação, conquistamos a medalha de ouro e voltamos para casa ainda mais motivados. Essa vitória também é para os alunos do Projeto Judô Sem Fronteiras, em Icoaraci. Seguimos transformando e resgatando vidas por meio do esporte, mostrando que a dedicação e a perseverança podem mudar destinos", declarou.

image Geraldo foi ouro na categoria M1 +100 kg (Divulgação)

Rafael, vice-campeão, analisou a participação da equipe paraense e celebrou o resultado. Segundo ele, há sempre uma expectativa em relação aos atletas paraenses, e o time conseguiu corresponder a ela.

“O Campeonato Sul-Americano de Judô Veteranos é uma competição bastante forte, principalmente pela grande participação de atletas brasileiros, que costumam comparecer em massa e elevam significativamente o nível técnico do evento, além da presença de judocas de diversos países do continente. Por ser um circuito mais enxuto, com poucas competições ao longo do ano, os atletas veteranos se preparam de forma mais intensa e específica para cada evento, o que torna as disputas ainda mais qualificadas. Mais uma vez, conseguimos corresponder às expectativas. Mesmo com uma delegação composta também por atletas mais jovens, alcançamos nosso objetivo e mantivemos um excelente desempenho no Sul-Americano", avaliou.

O Sul-Americano faz parte do circuito internacional e é uma das competições mais importantes da categoria. A equipe paraense ainda aproveitou a oportunidade para realizar um intercâmbio, com dois dias de treinamento ao lado de atletas do Paraguai, Argentina e Venezuela. Outros cinco judocas participaram do período: Ravi Botega, Raira Botega, Rebeca Ribeiro, Rhanna Ribeiro e Anna Almeida.

Agora, as atenções se voltam para o Campeonato Brasileiro de Judô Veteranos, que ocorre em agosto, e para o Campeonato Mundial de Judô Veterano, que será disputado na Bósnia, em setembro.

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