Remo pega a Assembleia Paraense na estreia do Campeonato Paraense de basquete

O Remo entra em quadra nesta quinta-feira (11) para disputar sua primeira partida no Campeonato Paraense de Basquete Cadete Masculino. O adversário da estreia será a Assembleia Paraense, em duelo marcado para as 20h45, no ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém.

A equipe azulina inicia a competição sob o comando do técnico Giovanni Martins, que contará com Jordan na comissão técnica. O torneio marca a participação remista em uma categoria que estreia no calendário da Federação Paraense de Basquete.

A expectativa é de um início positivo na disputa estadual, que reúne atletas em fase de formação e desenvolvimento esportivo. De acordo com Giovanni Martins, o grupo chega motivado para o primeiro desafio da temporada na categoria.

“A expectativa para essa estreia é muito positiva. Estamos participando de uma categoria nova, que representa uma etapa importante na formação dos nossos atletas. A equipe está motivada e focada em fazer um grande jogo diante da Assembleia Paraense. Nosso objetivo é iniciar a competição com uma boa atuação e seguir evoluindo ao longo do campeonato”, afirmou.

A categoria cadete foi incluída pela Federação Paraense de Basquete a partir desta temporada. Correspondente ao sub-22, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de competição para jovens atletas, oferecendo mais espaço para a formação técnica e o ganho de experiência dentro das quadras.