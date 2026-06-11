Remo pega a Assembleia Paraense na estreia do Campeonato Paraense de basquete Leão estreia nesta quinta-feira (11), no ginásio Serra Freire, em competição que passa a integrar o calendário estadual O Liberal 11.06.26 12h15 Técnico Giovanni Martins comanda a equipe azulina (Samara Miranda / Remo) O Remo entra em quadra nesta quinta-feira (11) para disputar sua primeira partida no Campeonato Paraense de Basquete Cadete Masculino. O adversário da estreia será a Assembleia Paraense, em duelo marcado para as 20h45, no ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém. A equipe azulina inicia a competição sob o comando do técnico Giovanni Martins, que contará com Jordan na comissão técnica. O torneio marca a participação remista em uma categoria que estreia no calendário da Federação Paraense de Basquete. A expectativa é de um início positivo na disputa estadual, que reúne atletas em fase de formação e desenvolvimento esportivo. De acordo com Giovanni Martins, o grupo chega motivado para o primeiro desafio da temporada na categoria. “A expectativa para essa estreia é muito positiva. Estamos participando de uma categoria nova, que representa uma etapa importante na formação dos nossos atletas. A equipe está motivada e focada em fazer um grande jogo diante da Assembleia Paraense. Nosso objetivo é iniciar a competição com uma boa atuação e seguir evoluindo ao longo do campeonato”, afirmou. A categoria cadete foi incluída pela Federação Paraense de Basquete a partir desta temporada. Correspondente ao sub-22, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de competição para jovens atletas, oferecendo mais espaço para a formação técnica e o ganho de experiência dentro das quadras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes remo remo basquete COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES FUTEBOL Remo pega a Assembleia Paraense na estreia do Campeonato Paraense de basquete Leão estreia nesta quinta-feira (11), no ginásio Serra Freire, em competição que passa a integrar o calendário estadual 11.06.26 12h15 MAIS ESPORTES Natação do Remo participa de competição Norte-Nordeste em Roraima Delegação azulina embarca para Boa Vista com 30 atletas para disputar o Troféu Kako Caminha 2026 10.06.26 14h51 MAIS ESPORTES Ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete ministra clínica e palestra em Belém Guerrinha, campeão pan-americano, participa de programação gratuita na Assembleia Paraense 10.06.26 13h19 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 CERIMÔNIA Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? Veja horário, atrações e onde assistir ao vivo Pela primeira vez na história, o Mundial terá três cerimônias oficiais de abertura, realizadas no México, Canadá e Estados Unidos antes das estreias dos países-sede 10.06.26 22h22