Sul Fluminense Fight Night anuncia retorno em 2026 com edição 17 marcada para agosto

O Sul Fluminense Fight Night (SFFN) confirmou seu retorno ao calendário dos esportes de combate em 2026. A organização realizará sua 17ª edição no dia 1º de agosto, na Academia ATS Tubarões, em Três Rios (RJ), marcando a retomada das atividades do evento neste ano.

O anúncio foi feito pelo organizador do evento, André Tadeu, ex-lutador profissional de MMA e treinador, durante o último fim de semana. Segundo ele, a expectativa é dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento e promoção de atletas da região Sul Fluminense.“O Sul Fluminense Fight Night se consolidou ao longo dos anos como uma importante vitrine para atletas da região. Já tivemos competidores que passaram pelo evento e alcançaram grandes organizações internacionais. Nosso objetivo é continuar revelando talentos e fortalecendo o esporte em Três Rios e em todo o Sul Fluminense”, destacou André Tadeu.

A edição 17 será a primeira realizada pela organização em 2026. De acordo com os organizadores, a expectativa é promover novas edições ao longo do ano, ampliando a presença do evento no cenário regional das artes marciais mistas.Ao longo de sua trajetória, o Sul Fluminense Fight Night recebeu atletas que posteriormente alcançaram destaque nacional e internacional. Entre eles estão o veterano do UFC Alex Oliveira e Márcio Barbosa, apontado como uma das promessas do MMA brasileiro.

O card oficial do SFFN 17, assim como as informações sobre venda de ingressos e demais atrações do evento, serão divulgados pela organização nas próximas semanas. O público poderá acompanhar as atualizações por meio dos canais oficiais do Sul Fluminense Fight Night.Com o retorno confirmado, a organização busca dar sequência ao trabalho de incentivo ao MMA na região, mantendo o evento como uma das principais plataformas para atletas em ascensão no interior do estado do Rio de Janeiro.

Dana White confirma revolução tecnológica no UFC: ‘A IA está aqui’

Dana White, ao que tudo indica, está disposto a promover mais uma mudança significativa no MMA. Após meses de promessas, o UFC parece finalmente caminhar para a implementação de inteligência artificial na atualização dos rankings de suas categorias. No modelo atual, baseado na opinião da mídia especializada, a subjetividade frequentemente gera questionamentos, cenário que o presidente da organização busca corrigir.

Em entrevista coletiva, Dana White confirmou que o projeto já está finalizado e deve ser oficializado em breve. Segundo ele, o anúncio será feito nas próximas semanas, marcando a chegada da inteligência artificial como ferramenta ativa na definição das classificações dentro do UFC.“Sim, vai ser anunciado em algumas semanas… Está feito e está vindo e vamos anunciá-lo nas próximas semanas. IA está aqui, garotos e garotas.”, Disse Dana White.

UFC Casa Branca terá luvas especiais

O UFC Casa Branca, marcado para o próximo domingo (14), não para de apresentar novidades para o espetáculo. Um evento realizado no gramado da residência presidencial dos Estados Unidos já é, por si só, algo histórico, mas o Ultimate decidiu elevar ainda mais o nível.Em vídeo publicado nos stories de Alessandro Costa no Instagram, Diego Lopes, escalado para enfrentar Steve Garcia, aparece experimentando luvas vermelhas com a identidade visual do evento.

Dana White aposta em impacto de McGregor e prevê recorde de bilheteria no retorno ao UFC

O duelo entre McGregor e Max Holloway está marcado para o dia 11 de julho, em Las Vegas (EUA), durante a Semana Internacional da Luta. O confronto será realizado na divisão dos meio-médios (até 77kg) e reúne dois nomes que já protagonizaram um capítulo importante da história do UFC, quando se enfrentaram em 2013.

Segundo Dana White, a alta procura pelos ingressos reforça o tamanho do retorno do irlandês e aumenta a expectativa por uma nova marca financeira da organização.“O Conor (McGregor), vocês sabem tão bem quanto eu, ele é uma potência, cara. Quando ele está envolvido – os ingressos, assim que foram à venda, voaram. Colocamos a ‘Power Slap’ à venda e esgotou tudo em uma hora. Adicionamos mais 250 ingressos, e esgotaram em 15 minutos. Tenho certeza que qualquer coisa acontecendo em Las Vegas durante a Semana Internacional da Luta está se esgotando. Então é ótimo ter o Conor de volta. Isso deve quebrar o recorde (de bilheteria). O recorde atual é do (card) na Esfera. E isso (retorno de McGregor) deve quebrar o recorde da Esfera”, explicou Dana White, de acordo com transcrição do site “MMA Junkie”.