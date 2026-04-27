Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu O Liberal 27.04.26 20h37 Os novos equipamentos serão instalados nas dependências da Curuzu. (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu deu mais um passo na modernização de sua estrutura ao investir na aquisição de novos equipamentos para o Centro de Excelência em Saúde e Performance (CESP). O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (27) pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O clube adquiriu duas máquinas voltadas ao cuidado e desempenho dos atletas: o Kineo Multistation EPS e o aparelho de Tecarterapia (Diacare), da Globus — tecnologias de alto custo e amplamente utilizadas no esporte de alto rendimento. Diretor de Saúde do Paysandu, Lucas Fialka destacou a importância dos novos equipamentos para o dia a dia do elenco. “Esses equipamentos permitem um trabalho mais preciso na reabilitação, na prevenção de lesões e na recuperação muscular, contribuindo para um retorno mais seguro e eficiente dos atletas às atividades”, afirmou. VEJA MAIS Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes O presidente Márcio Tuma ressaltou que o investimento vai além de uma melhoria pontual e faz parte de um planejamento mais amplo do clube. “Mais do que um investimento pontual, trata-se de um passo importante na construção de uma estrutura sólida, com impacto direto no desempenho e na longevidade esportiva, gerando retorno consistente ao clube no médio e longo prazo”, destacou. A previsão é de que os novos equipamentos sejam instalados no Estádio Banpará Curuzu dentro de aproximadamente duas semanas, já servindo para a preparação aos jogos do bicola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu departamento médico do paysandu futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31