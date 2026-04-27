Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance

O Paysandu deu mais um passo na modernização de sua estrutura ao investir na aquisição de novos equipamentos para o Centro de Excelência em Saúde e Performance (CESP). O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (27) pelo presidente bicolor, Márcio Tuma.

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O clube adquiriu duas máquinas voltadas ao cuidado e desempenho dos atletas: o Kineo Multistation EPS e o aparelho de Tecarterapia (Diacare), da Globus — tecnologias de alto custo e amplamente utilizadas no esporte de alto rendimento.

Diretor de Saúde do Paysandu, Lucas Fialka destacou a importância dos novos equipamentos para o dia a dia do elenco. “Esses equipamentos permitem um trabalho mais preciso na reabilitação, na prevenção de lesões e na recuperação muscular, contribuindo para um retorno mais seguro e eficiente dos atletas às atividades”, afirmou.

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O presidente Márcio Tuma ressaltou que o investimento vai além de uma melhoria pontual e faz parte de um planejamento mais amplo do clube. “Mais do que um investimento pontual, trata-se de um passo importante na construção de uma estrutura sólida, com impacto direto no desempenho e na longevidade esportiva, gerando retorno consistente ao clube no médio e longo prazo”, destacou.

A previsão é de que os novos equipamentos sejam instalados no Estádio Banpará Curuzu dentro de aproximadamente duas semanas, já servindo para a preparação aos jogos do bicola.