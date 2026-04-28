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Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro

Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana.

O Liberal
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Torcedora do Remo foi agredida no Baenão. (Oswaldo Forte / O Liberal)

O Remo divulgou uma nota de repúdio à agressão sofrida por uma torcedora do clube nas arquibancadas do Baenão, durante a partida contra o Cruzeiro, no último sábado (25), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana.

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Dentro de campo, o Leão foi superado por 1 a 0. Fora dele, o tumulto envolvendo torcedores chamou atenção e mobilizou a atuação da segurança do estádio.

Em posicionamento oficial, o clube condenou a ocorrência e informou que a empresa responsável pela segurança está analisando as imagens do circuito interno. Segundo a nota, o material será encaminhado às autoridades assim que houver a identificação do responsável.

O Remo também destacou que não irá medir esforços para identificar o envolvido e garantiu que, uma vez confirmado, o torcedor será banido dos jogos da equipe. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para apuração.

Veja a nota do Remo na íntegra:

O Clube do Remo vem a público repudiar, veementemente, a agressão sofrida por uma torcedora durante a partida contra o Cruzeiro, realizada no Baenão, no último sábado. O Clube se solidariza com a torcedora azulina e informa que a empresa terceirizada, responsável pela segurança do estádio, vem analisando as imagens e assim que o agressor for identificado, as imagens serão disponibilizadas para as autoridades legais.

O Remo reforça que não irá medir esforços para a identificação do agressor e que o mesmo será banido das partidas do time. O Clube ressalta a sua luta histórica contra a violência envolvendo mulheres e destaca que as praças esportivas são espaços destinados à diversão, respeito e interação.

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