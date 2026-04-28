Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. O Liberal 28.04.26 19h01 Torcedora do Remo foi agredida no Baenão. (Oswaldo Forte / O Liberal) O Remo divulgou uma nota de repúdio à agressão sofrida por uma torcedora do clube nas arquibancadas do Baenão, durante a partida contra o Cruzeiro, no último sábado (25), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Dentro de campo, o Leão foi superado por 1 a 0. Fora dele, o tumulto envolvendo torcedores chamou atenção e mobilizou a atuação da segurança do estádio. Em posicionamento oficial, o clube condenou a ocorrência e informou que a empresa responsável pela segurança está analisando as imagens do circuito interno. Segundo a nota, o material será encaminhado às autoridades assim que houver a identificação do responsável. O Remo também destacou que não irá medir esforços para identificar o envolvido e garantiu que, uma vez confirmado, o torcedor será banido dos jogos da equipe. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para apuração. Veja a nota do Remo na íntegra: O Clube do Remo vem a público repudiar, veementemente, a agressão sofrida por uma torcedora durante a partida contra o Cruzeiro, realizada no Baenão, no último sábado. O Clube se solidariza com a torcedora azulina e informa que a empresa terceirizada, responsável pela segurança do estádio, vem analisando as imagens e assim que o agressor for identificado, as imagens serão disponibilizadas para as autoridades legais. O Remo reforça que não irá medir esforços para a identificação do agressor e que o mesmo será banido das partidas do time. O Clube ressalta a sua luta histórica contra a violência envolvendo mulheres e destaca que as praças esportivas são espaços destinados à diversão, respeito e interação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. 28.04.26 19h01 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04