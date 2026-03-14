Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão

Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Flamengo vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Cruzeiro (Gilvan de Souza/ Flamengo)

Botafogo x Flamengo disputam hoje, sábado (14/03), a 6° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Botafogo só jogou três partidas pelo Brasileirão: uma vitória de 4 a 0 sobre o Cruzeiro, uma derrota de 5 a 3 para o Grêmio e outra de 1 a 0 para o Fluminense.

Já o Flamengo acumula 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols marcados e 4 gols sofridos. Em sua última partida, o time superou o Cruzeiro por 2 a 0.

Botafogo x Flamengo: prováveis escalações

Botafogo: Raul; Ferraresi, Bastos e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Matheus Martins, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal (Paquetá); Lino (Cebolinha ) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA
Botafogo x Flamengo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 14 de março de 2026, 20h30

