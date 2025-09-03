América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados O Liberal 03.09.25 9h11 Equipes se enfrentaram no fechamento da rodada (Ascom / América-MG) O América-MG venceu o Avaí-SC por 2 a 0 na noite da última terça-feira (2), no Independência, no fechamento da 24ª rodada da Série B. Além de ajudar a si, o Coelho "ajudou" o Remo na tabela. Com o resultado, o clube azulino permaneceu na sexta colocação da classificação, a quatro pontos do G-4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após a derrota em casa para o Criciúma-SC, na última quinta-feira (28), o Leão Azul corria o risco de perder até três posições. Contudo, Vila Nova-GO e Cuiabá-MT apenas empataram na rodada e chegaram a 34 pontos. Já o Avaí, que também poderia ultrapassar o Remo, caiu para a 12ª colocação, com 33 pontos, e foi ultrapassado por Operário-PR e Athletico-PR, 10º e 11º, respectivamente, além do CRB-AL, que venceu o Paysandu e chegou ao sétimo lugar. Assim, o Remo segue na sexta posição, com 35 pontos, atrás de Novorizontino-SP, Criciúma, Chapecoense-SC, Coritiba-PR e Goiás, líder com 44 pontos. VEJA MAIS Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso Pedro Rocha nega racha no Remo e declara apoio a António Oliveira: 'Grupo está fechado com ele' Atacante admitiu erros do time e demonstrou confiança em recuperar os bons resultados nos próximos confrontos fora de casa, contra Amazonas e Vila Nova O resultado fez com que o América saltasse para a 17ª colocação, ficando a três pontos do Botafogo-SP, o primeiro fora da zona de rebaixamento, o que deixou a missão do Paysandu mais complicada. A equipe bicolor é a lanterna, com 21 pontos. O Volta Redonda-RJ, seu próximo adversário, tem 23 e é o 19º. Já o Amazonas-AM ocupa a 18ª posição, com 24. Confira a tabela da Série B Classificação fornecida por Sofascore Com isso, o Papão precisa vencer o Voltaço e torcer por tropeços dos adversários na rodada para diminuir o prejuízo. A partida contra o Volta Redonda ocorre na sexta-feira (5), no Mangueirão, às 19h. No mesmo dia, às 17h, o Remo encara o Amazonas, no Carlos Zamith, em Manaus. 