América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira

O América-MG venceu o Avaí-SC por 2 a 0 na noite da última terça-feira (2), no Independência, no fechamento da 24ª rodada da Série B. Além de ajudar a si, o Coelho "ajudou" o Remo na tabela. Com o resultado, o clube azulino permaneceu na sexta colocação da classificação, a quatro pontos do G-4.

Após a derrota em casa para o Criciúma-SC, na última quinta-feira (28), o Leão Azul corria o risco de perder até três posições. Contudo, Vila Nova-GO e Cuiabá-MT apenas empataram na rodada e chegaram a 34 pontos. Já o Avaí, que também poderia ultrapassar o Remo, caiu para a 12ª colocação, com 33 pontos, e foi ultrapassado por Operário-PR e Athletico-PR, 10º e 11º, respectivamente, além do CRB-AL, que venceu o Paysandu e chegou ao sétimo lugar.

Assim, o Remo segue na sexta posição, com 35 pontos, atrás de Novorizontino-SP, Criciúma, Chapecoense-SC, Coritiba-PR e Goiás, líder com 44 pontos.

O resultado fez com que o América saltasse para a 17ª colocação, ficando a três pontos do Botafogo-SP, o primeiro fora da zona de rebaixamento, o que deixou a missão do Paysandu mais complicada. A equipe bicolor é a lanterna, com 21 pontos. O Volta Redonda-RJ, seu próximo adversário, tem 23 e é o 19º. Já o Amazonas-AM ocupa a 18ª posição, com 24.

Com isso, o Papão precisa vencer o Voltaço e torcer por tropeços dos adversários na rodada para diminuir o prejuízo.

A partida contra o Volta Redonda ocorre na sexta-feira (5), no Mangueirão, às 19h. No mesmo dia, às 17h, o Remo encara o Amazonas, no Carlos Zamith, em Manaus.